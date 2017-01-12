Билич: «Пайет не хочет играть за «Вест Хэм», но мы не собираемся отпускать его»

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич подтвердил желание нападающего команды Димитри Пайета сменить клубную прописку. Однако «молотобойцы» намерены удерживать футболиста в составе.

«Пайет не хочет играть за клуб, а мы не хотим его продавать. Форвард намерен сменить команду, но у «Вест Хэма» нет намерений продавать своего одного из лучших игроков. Я зол его стремлением уйти, ведь в этой команде он стал тем, кем является сейчас», – заявил Билич.