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    Билич: «Пайет не хочет играть за «Вест Хэм», но мы не собираемся отпускать его»

    Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич подтвердил желание нападающего команды Димитри Пайета сменить клубную прописку. Однако «молотобойцы» намерены удерживать футболиста в составе.

    «Пайет не хочет играть за клуб, а мы не хотим его продавать. Форвард намерен сменить команду, но у «Вест Хэма» нет намерений продавать своего одного из лучших игроков. Я зол его стремлением уйти, ведь в этой команде он стал тем, кем является сейчас», – заявил Билич.

    Источник: The Guardian

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    12.01.2017 15:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +76

      Lera_Sve 15 января 2017, 19:43

      И кому от этого лучше? Игрок не играет, пользу клубу не приносит. Ему плохо и клубу плохо. Зато деньги получает. Хорошая у Билича логика

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      Рейтинг: +15

      _Химик_ 12 января 2017, 16:09

      Перевод од бока

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