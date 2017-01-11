Моуринью: «Зимой «МЮ» будет только продавать, а летом мы атакуем трансферный рынок»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о трансферных планах своего клуба на ближайшие полгода.

«Мне кажется, что этой зимой мы будем только продавать игроков. Таким образом, клуб накопит деньги, чтобы атаковать трансферный рынок летом. В прошлом году мы именно так и сделали — купили четырех игроков топ-уровня, в которых были уверены», — сказал португалец.

Напомним, 10-го января «МЮ» обыграл «Халл Сити» (2:0) в первом матче полуфинальной стадии Кубка Англии.