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    Моуринью: «Зимой «МЮ» будет только продавать, а летом мы атакуем трансферный рынок»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о трансферных планах своего клуба на ближайшие полгода.

    «Мне кажется, что этой зимой мы будем только продавать игроков. Таким образом, клуб накопит деньги, чтобы атаковать трансферный рынок летом. В прошлом году мы именно так и сделали — купили четырех игроков топ-уровня, в которых были уверены», — сказал португалец.

    Напомним, 10-го января «МЮ» обыграл «Халл Сити» (2:0) в первом матче полуфинальной стадии Кубка Англии.

    Источник: A Bola

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    11.01.2017 22:57
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1637

      Psih86 12 января 2017, 08:17

      А без летних атак хоть что-то сможешь выграть?или надо миллиард $ потратить чтобы хотя бы в топ три быть в АПЛ...надо давно понять что ты не особенный,а Униженный!!!

      0
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      Рейтинг: +121

      Anton-champion 12 января 2017, 07:22

      Мауринью, мы в тебя верим!Правильно делает.В следующем году берегитесь Гавнюки из АПЛ и ЛЧ!!!!!!

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      Рейтинг: +44

      $CHELSEA$ > Anton-champion 12 января 2017, 09:13

      В лигу чемпионов ещё попасть надо

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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 12 января 2017, 04:34

      Кубка Англии???

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 12 января 2017, 00:20

      Нужен Бакайоко, иначе будет трудно. По остальным позициям полный комплект.

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