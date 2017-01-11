Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Реал» готов предложить за Дибалу 105 миллионов евро

    Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала может стать игроком мадридского «Реала».

    Ранее сообщалось, что королевский клуб предлагает за аргентинца 90 миллионов евро, теперь же предложение выросло до 105 миллионов.

    Самому футболисту «Реал» готов платить 10 миллионов евро в год.

    Действующее соглашение 23-летнего нападающего с «Ювентусом» рассчитано до лета 2020 года. В текущем сезоне Дибала сыграл 11 матчей в чемпионате Италии, записал на свой счет четыре года и две голевые передачи.

    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.01.2017 17:07
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 12 января 2017, 09:36

      Думаю - у Переса просто свербит, что МЮ совершил самый крупный трансфер.. Вот он и высматривает - за кого б отдать больше сотни..

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +168

      RealDiMoNMadrid 11 января 2017, 20:41

      Надеюсь, что если и купят его, то не будут использовать также,как Хамеса - игрок хороший, но не пригодился по сути ни одному тренеру. Покупать ради покупки - неправильное решение

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 11 января 2017, 18:32

      Не хотелось бы чтобы он из ЮВЕ уходил, но и сумма впечатляет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Malbora 11 января 2017, 18:20

      23 года парню) а уже далеко пошёл)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 11 января 2017, 17:53

      Отличный безнес организовал Юве.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 11 января 2017, 17:42

      Блин. Дибала хорош, но за 105 млн можно и продать)
      Главное - чтоб полученные деньги в дело пошли.. центр надо укреплять.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      Александр137 11 января 2017, 17:23

      Четыре гоДа!!!)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +585

      tilvan > Александр137 11 января 2017, 17:27

      мало ли, может он продлил своей игрой контракт еще на 4 года

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11