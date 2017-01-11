«Реал» готов предложить за Дибалу 105 миллионов евро

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала может стать игроком мадридского «Реала».

Ранее сообщалось, что королевский клуб предлагает за аргентинца 90 миллионов евро, теперь же предложение выросло до 105 миллионов.

Самому футболисту «Реал» готов платить 10 миллионов евро в год.

Действующее соглашение 23-летнего нападающего с «Ювентусом» рассчитано до лета 2020 года. В текущем сезоне Дибала сыграл 11 матчей в чемпионате Италии, записал на свой счет четыре года и две голевые передачи.