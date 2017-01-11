УЕФА отстранил «Партизан» от еврокубков за нарушение финансового фэйр-плей

ПРИДУМАЛИ ОЧЕРЕДНОЙ РЫЧАГ, ЧТОБЫ ОТСТРАНЯТЬ НЕУДОБНЫХ (И ПОЛИТИКА ЕСТЕСТВЕННО НЕ ПРИЧЕМ). РОССИЯ ПОЛОЖИЛА БОЛТ НА ЗАПАД - ТУТ КАК ТУТ ПРОБЛЕМЫ С ДОПИНГОМ. ТЕПЕРЬ ТЕХ, КТО В ЕВРОПЕ ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО ПОДДЕРЖИВАЕТ РОССИЮ, НЕ БУДУТ ДО ЕВРОКУБКОВ ДОПУСКАТЬ. ВЫ СЕБЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, ЧТОБЫ ОТСТРАНИЛИ МЮ, БАРСУ, ЮВЕ??
УЕФА вынес решение об отстранении сербского «Партизана» на три года от еврокубковых турниров, проводимых под эгидой организации. Причина тому – нарушение действующих норм финансового фэйр-плей.
Таким образом, «Партизан» не будет представлен на внешней арене до окончания сезона-2019/20.
Кроме того, клуб из Белграда покроет расходы на ведение данного дела.
При этом за «Партизаном» сохраняется право обжаловать вердикт УЕФА в суде Лозанны.