УЕФА отстранил «Партизан» от еврокубков за нарушение финансового фэйр-плей

УЕФА вынес решение об отстранении сербского «Партизана» на три года от еврокубковых турниров, проводимых под эгидой организации. Причина тому – нарушение действующих норм финансового фэйр-плей.

Таким образом, «Партизан» не будет представлен на внешней арене до окончания сезона-2019/20.

Кроме того, клуб из Белграда покроет расходы на ведение данного дела.

При этом за «Партизаном» сохраняется право обжаловать вердикт УЕФА в суде Лозанны.