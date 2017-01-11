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    УЕФА отстранил «Партизан» от еврокубков за нарушение финансового фэйр-плей

    УЕФА вынес решение об отстранении сербского «Партизана» на три года от еврокубковых турниров, проводимых под эгидой организации. Причина тому – нарушение действующих норм финансового фэйр-плей.

    Таким образом, «Партизан» не будет представлен на внешней арене до окончания сезона-2019/20.

    Кроме того, клуб из Белграда покроет расходы на ведение данного дела.

    При этом за «Партизаном» сохраняется право обжаловать вердикт УЕФА в суде Лозанны.

    Источник: УЕФА

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    11.01.2017 15:45
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 21 января 2017, 13:51

      ПРИДУМАЛИ ОЧЕРЕДНОЙ РЫЧАГ, ЧТОБЫ ОТСТРАНЯТЬ НЕУДОБНЫХ (И ПОЛИТИКА ЕСТЕСТВЕННО НЕ ПРИЧЕМ). РОССИЯ ПОЛОЖИЛА БОЛТ НА ЗАПАД - ТУТ КАК ТУТ ПРОБЛЕМЫ С ДОПИНГОМ. ТЕПЕРЬ ТЕХ, КТО В ЕВРОПЕ ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО ПОДДЕРЖИВАЕТ РОССИЮ, НЕ БУДУТ ДО ЕВРОКУБКОВ ДОПУСКАТЬ. ВЫ СЕБЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, ЧТОБЫ ОТСТРАНИЛИ МЮ, БАРСУ, ЮВЕ??

      1
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 14 января 2017, 13:47

      Фэйр-плэй УЕФА очередная профанация.. что сотворили с ФИФА вообще - рейдерский захват..

      1
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 14 января 2017, 12:54

      Согласен с комментариями о том, что это двойная политика...Недавно публиковали список долгов футбольных клубов, так там МЮ чуть ли не на первом месте идёт и ничего, никаких санкций...Можно историю с Барселоной вспомнить, когда им вначале запретили регистрировать новичков, а потом это плавно свели на нет...А что касается Партизана, то для таких клубов деньги от еврокубков уж точно не лишние...Вот бы и выровняли по-тихоньку своё финансовое положение, свежий пример Ростова тому подтверждение...Финансовый "фэир-плэй" в том виде, в котором он существует - ошибка команды УЕФА и лично Платини, как её бывшего руководителя, поскольку противоречит принципу открытости футбола и его популяризации, да и своих основных задач не выполняет

      2
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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 14 января 2017, 02:59

      СССанкциями давят славян и иже с ними... РФ- чиновники от спорта, подьём! - жопы поднимайте, отдушину для наших мужиков не просирайте! Звоночки уже были!..

      0
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      Рейтинг: +61

      МУМИЁ 14 января 2017, 01:11

      Как обычно, сербы хлебопашцы во всём виноваты,ну нет бабла на откуп.Нах гандошить.Зато втулят залупу типа опа и возрадуйтесь.Хочу в СССР.

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 11 января 2017, 16:32

      Ага в Китай надо перебираться, там все кладут большой болт на этот финансовый фэйр плей.
      Лигу Чемпионов для ТОП-5 Лиг сделали, так еще и деньги в клубы запретили вкладывать, как они конкурировать тогда вообще смогут?
      Остальные лиги это просто фермы для футбольного мяса, вырастили - продали, вырастили - продали, это единственный способ как то существовать клубу.

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 11 января 2017, 16:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Правильно. Хуем по губам гробарям)

      -5
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      Рейтинг: +61

      МУМИЁ > Тraumtanzеr 14 января 2017, 01:12

      Подставляй язык.

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > Тraumtanzеr 23 января 2017, 18:06

      Судя по твоей ёб роже только этим и пробавляешься!

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