Габулов проходит медобследование в «Арсенале»

Голкипер Владимир Габулов прибыл для прохождения медицинского обследования в тульском «Арсенале». Известно, что клуб был заинтересован в его услугах еще прошедшим летом, когда он выступал за московское «Динамо», с которым вылетел в ФНЛ по итогам сезона-2015/16.

Ожидается, что 33-летний вратарь, который в первой половине сезоне не смог найти себе клуб после ухода из «Динамо», подпишет контракт с тульской командой до начала зимних тренировочных сборов в Турции.