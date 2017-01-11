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    Габулов проходит медобследование в «Арсенале»

    Голкипер Владимир Габулов прибыл для прохождения медицинского обследования в тульском «Арсенале». Известно, что клуб был заинтересован в его услугах еще прошедшим летом, когда он выступал за московское «Динамо», с которым вылетел в ФНЛ по итогам сезона-2015/16.

    Ожидается, что 33-летний вратарь, который в первой половине сезоне не смог найти себе клуб после ухода из «Динамо», подпишет контракт с тульской командой до начала зимних тренировочных сборов в Турции.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.01.2017 11:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +663

      88serega88 11 января 2017, 21:03

      летом надо было идти!))) думал в топ клуб возьмут, а терь и так устраивает, идиот

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