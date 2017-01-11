Моуринью ждет возвращения Ибрагимовича в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассчитывает увидеть в строю приболевшего нападающего своей команды Златана Ибрагимовича в воскресном матче с «Ливерпулем».

«Златан приболел, но я у меня нет особых переживаний на счет воскресенья. Думаю, он будет к этому времени уже в строю», – сказал специалист для ВВС Sport.

Матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» состоится в воскресенье, 15 января, в 19:00 по московскому времени.