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    Моуринью ждет возвращения Ибрагимовича в матче с «Ливерпулем»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассчитывает увидеть в строю приболевшего нападающего своей команды Златана Ибрагимовича в воскресном матче с «Ливерпулем».

    «Златан приболел, но я у меня нет особых переживаний на счет воскресенья. Думаю, он будет к этому времени уже в строю», – сказал специалист для ВВС Sport.

    Матч 21-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» состоится в воскресенье, 15 января, в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.01.2017 06:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 12 января 2017, 05:00

      С нетерпением жду дерби двух великих клубов англии ))

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 11 января 2017, 14:35

      На Халле и Саутгемптоне размялись, но важно всё - и Кубки, и лига. Еврокубков у них нет, так что выложат все козыри.

      0
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      Рейтинг: +17

      Den_777 11 января 2017, 12:31

      Приболел. В снегу купается.

      0
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 11 января 2017, 07:00

      Вот это матч! Ждём!!!

      0
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      Рейтинг: +135

      Chicha 11 января 2017, 06:50

      Ждем победу МЮ.

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