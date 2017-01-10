Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Узденов: «Вероятно, Азмун не покинет «Ростов» до лета»

    Член совета директоров «Ростова» Али Узденов сообщил, что нападающий Сердар Азмун, с большой долей вероятности, доиграет сезон в составе желто-синих. Также он признался, что клуб не отпустил 22-летнего иранца, несмотря на интересное предложение от одного из европейских клубов.

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ форвард отметился двумя забитыми мячами в 14-ти поединках.

    – Какова ситуация с Азмуном?

    – Он в «Ростове».

    – Разве за ним не гоняются селекционеры из Европы?

    – Гоняются. Но я вам потом расскажу, какое было предложение по нему.

    – Интригуете.

    – Очень интересное предложение.

    – Из Европы?

    – Да.

    – И вы не отпустили?

    – Приняли совместное решение, что Сердар остается у нас. Скорее всего, он отыграет в «Ростове» до конца сезона.

    – Не боитесь, что начнет валять дурака из-за того, что не отпустили его?

    – Нет. Считаю, решение честное, взвешенное, все его обсудили.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.01.2017 22:29
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2336

      den161 12 января 2017, 07:40

      Это разумно. Летом и дороже продать можно будет, да и впереди игры в еврокубках - возможность заработать еще плюсы...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 11 января 2017, 00:14

      набивает цену, а вот осенью уже ни кому не будет нужен....

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3422

      FRZZ 10 января 2017, 23:57

      Молодец иранец!

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11