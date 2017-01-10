Узденов: «Вероятно, Азмун не покинет «Ростов» до лета»

Член совета директоров «Ростова» Али Узденов сообщил, что нападающий Сердар Азмун, с большой долей вероятности, доиграет сезон в составе желто-синих. Также он признался, что клуб не отпустил 22-летнего иранца, несмотря на интересное предложение от одного из европейских клубов.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ форвард отметился двумя забитыми мячами в 14-ти поединках.

– Какова ситуация с Азмуном?

– Он в «Ростове».

– Разве за ним не гоняются селекционеры из Европы?

– Гоняются. Но я вам потом расскажу, какое было предложение по нему.

– Интригуете.

– Очень интересное предложение.

– Из Европы?

– Да.

– И вы не отпустили?

– Приняли совместное решение, что Сердар остается у нас. Скорее всего, он отыграет в «Ростове» до конца сезона.

– Не боитесь, что начнет валять дурака из-за того, что не отпустили его?

– Нет. Считаю, решение честное, взвешенное, все его обсудили.