Узденов: «Вероятно, Азмун не покинет «Ростов» до лета»

Член совета директоров «Ростова» Али Узденов сообщил, что нападающий Сердар Азмун, с большой долей вероятности, доиграет сезон в составе желто-синих. Также он признался, что клуб не отпустил 22-летнего иранца, несмотря на интересное предложение от одного из европейских клубов.
В нынешнем розыгрыше РФПЛ форвард отметился двумя забитыми мячами в 14-ти поединках.
– Какова ситуация с Азмуном?
– Он в «Ростове».
– Разве за ним не гоняются селекционеры из Европы?
– Гоняются. Но я вам потом расскажу, какое было предложение по нему.
– Интригуете.
– Очень интересное предложение.
– Из Европы?
– Да.
– И вы не отпустили?
– Приняли совместное решение, что Сердар остается у нас. Скорее всего, он отыграет в «Ростове» до конца сезона.
– Не боитесь, что начнет валять дурака из-за того, что не отпустили его?
– Нет. Считаю, решение честное, взвешенное, все его обсудили.