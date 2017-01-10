«Манчестер Юнайтед» предложит за Маноласа почти 47 миллионов

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему интересуется защитником «Ромы» Константиносом Маноласом.

Как сообщает источник, «красные дьяволы» готовы заплатить за 25-летнего грека 47,6 миллиона фунтов стерлингов.

В текущем сезоне чемпионата Италии Манолас провел 16 матчей, в которых забил один гол и отметился результативной передачей.

Напомним, что также Манолас интересен «Эвертону».