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    «Манчестер Юнайтед» предложит за Маноласа почти 47 миллионов

    «Манчестер Юнайтед» по-прежнему интересуется защитником «Ромы» Константиносом Маноласом.

    Как сообщает источник, «красные дьяволы» готовы заплатить за 25-летнего грека 47,6 миллиона фунтов стерлингов.

    В текущем сезоне чемпионата Италии Манолас провел 16 матчей, в которых забил один гол и отметился результативной передачей.

    Напомним, что также Манолас интересен «Эвертону».

    Источник: The Sun

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    10.01.2017 07:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 10 января 2017, 14:14

      Не нужен, да ещё и за такое бабло... Максимум 30 не более... Лучше спихнуть Руни в Китай, добавить немного бабла и взять Хамеса.

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      Рейтинг: +29

      Jois91 10 января 2017, 14:06

      Это кто вообще? за что 47.5 мешочек денег?))

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