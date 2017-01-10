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    Форвард киевского «Динамо» продолжит карьеру в «Аланьяспоре»

    Нападающий киевского «Динамо» Александр Гладкий практически договорился о переходе в «Аланьяспор».

    Как сообщает Yenialanya, о заключении предварительной договоренности с футболистом заявил президент турецкого клуба Хасан Чавушоглу.

    Ранее в СМИ появилась информация об интересе к Гладкому со стороны «Фенербахче», но она не получила официального подтверждения.

    За «Динамо» футболист провел в текущем розыгрыше УПЛ восемь матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.01.2017 07:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 10 января 2017, 14:22

      Хохлы решили с турками скорешиться?) Против России-матушки... Засранцы)

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      Рейтинг: +57

      Ailend > ivanthebest 10 января 2017, 14:38

      тьфу.. а нафиг вам такое бревно как Гладкий?

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > Ailend 10 января 2017, 15:31

      да нам он и не нужен... просто забавно что в это ТО уже не первый хохол переходит в Турцию...

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