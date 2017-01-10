Форвард киевского «Динамо» продолжит карьеру в «Аланьяспоре»

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Нападающий киевского «Динамо» Александр Гладкий практически договорился о переходе в «Аланьяспор».
Как сообщает Yenialanya, о заключении предварительной договоренности с футболистом заявил президент турецкого клуба Хасан Чавушоглу.
Ранее в СМИ появилась информация об интересе к Гладкому со стороны «Фенербахче», но она не получила официального подтверждения.
За «Динамо» футболист провел в текущем розыгрыше УПЛ восемь матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами.