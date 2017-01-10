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    «Ливерпуль» больше не интересуется Промесом

    «Ливерпуль» не собирается приобретать полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.

    По информации источника, представители английского клуба активно следили за выступлениями игрока сборной Голландии, однако в ситуацию вмешался главный тренер красных Юрген Клопп, который отказался от этого трансфера.

    В текущем сезоне Промес сыграл за «Спартак» в 14-ти матчах РФПЛ, в которых забил шесть голов и отдал семь голевых передач.

    Источник: Daily Mail

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    10.01.2017 06:55
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 10 января 2017, 14:13

      Вот и славно) Меньше для нас отвлекающих факторов... Хотя Антоха так и так бы не ушёл, мужик слово держит если обещал.

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 > ivanthebest 10 января 2017, 21:17

      Где ты там Антоху то разглядел?

      0
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      Рейтинг: +10

      lavren!u 10 января 2017, 13:44

      D

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 10 января 2017, 10:54

      КВИНСИНАШ#

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 10 января 2017, 10:37

      Промес будет новым Витселем похоже

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 10 января 2017, 10:30

      Пущай этот Примус погорит ещё у нас,
      Пельмени, борщ, русский квас...

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > subbotaspartak 10 января 2017, 12:04

      Потом водка и Квинси скис.

      -1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > kykyi 10 января 2017, 13:08

      Водка, селёдка, обводка, ГОЛ!!!
      Ну что, пошёл?

      0
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > subbotaspartak 10 января 2017, 14:27

      Водка, селедка, обводка - Аршавин.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 января 2017, 10:20

      Вот и ладненько.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 января 2017, 10:18

      Вот это решение, а Промес уже лыжи надел. Теперь только Спартак и всё.

      1
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 10 января 2017, 10:03

      Правильные ребята позвонили Клопу, ну тот вроде как всё сразу понял и резко пошел в отказ... Ну и слава Богу.

      2
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      Рейтинг: +121

      vog 10 января 2017, 10:03

      Я думаю конкурс слухов по Промесу закончился.

      1
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      Рейтинг: +382

      лёха72 10 января 2017, 09:21

      ну и супер.а то задёргали антоху

      5
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 > лёха72 10 января 2017, 09:22

      не отдадим квинси

      3
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