«Ливерпуль» больше не интересуется Промесом

Вот и славно) Меньше для нас отвлекающих факторов... Хотя Антоха так и так бы не ушёл, мужик слово держит если обещал.
«Ливерпуль» не собирается приобретать полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.
По информации источника, представители английского клуба активно следили за выступлениями игрока сборной Голландии, однако в ситуацию вмешался главный тренер красных Юрген Клопп, который отказался от этого трансфера.
В текущем сезоне Промес сыграл за «Спартак» в 14-ти матчах РФПЛ, в которых забил шесть голов и отдал семь голевых передач.