«Ливерпуль» больше не интересуется Промесом

«Ливерпуль» не собирается приобретать полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.

По информации источника, представители английского клуба активно следили за выступлениями игрока сборной Голландии, однако в ситуацию вмешался главный тренер красных Юрген Клопп, который отказался от этого трансфера.

В текущем сезоне Промес сыграл за «Спартак» в 14-ти матчах РФПЛ, в которых забил шесть голов и отдал семь голевых передач.