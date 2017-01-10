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    Рейнгольд: «Зенит» по составу «Спартаку» не конкурент»

    Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд уверен, что в настоящий момент «Зенит» заметно уступает красно-белым в качестве исполнителей.

    «Зенит» может решить свои проблемы мешками денег, однако с уходом Акселя Витселя сине-бело-голубые не конкуренты «Спартаку» по составу. Но усиливаться «Зенит» будет и борьбу команде Массимо Карреры попытается навязать. Вообще, «Зенит» всегда основательно закупался», – сказал Рейнгольд.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    10.01.2017 01:48
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 10 января 2017, 11:35

      Насколько КОМАНДА будет готова к весенней части первенства,настолько и будет ее место по окончании турнира,тот же прошлогодний пример ростовская КОМАНДА!

      1
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      Рейтинг: +371

      multi1984 10 января 2017, 10:32

      О каких проблемах в Зените он говорит?) Идём на 2ом месте.небольшое отставание от Спартака..Так и один круг ещё только сыгран)) кто-то в еврокубках ещё играет.а кто-то слился сразу и с евро и с России кубков)))

      5
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 > multi1984 10 января 2017, 10:39

      Проблемы то есть. Раньше отличных игрков брали за большие деньги, а теперь Лунев, Цаллагов и Молло, поободрали аутсайдеров, ещё бы Самодина из Томи взяли, точно чемпионами бы стали

      -1
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      Рейтинг: +371

      multi1984 > Фан666 10 января 2017, 13:58

      Как по мне-так Зенит аутсайдерами,как ты выразился,даёт денег.и немалые в общем деньги.В этом и суть Газпрома, хотя многие считают,что Газпром только Зениту помогает.))

      -1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 > multi1984 10 января 2017, 21:16

      Не малые деньги за шлак? и в чём хохма сделок?

      -1
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      Рейтинг: +1702

      altezzik 10 января 2017, 10:24

      По игре Спартак в этом году дает жару. Но если сравнивать игроков в лоб, то вряд ли Зенит уступает.

      3
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      Рейтинг: +11234

      alp 10 января 2017, 10:09

      старый дурень )))

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 10 января 2017, 09:57

      В общем, старый кайфует, глядя в турнирную таблицу. Даже в каникулы

      3
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      Рейтинг: +368

      mik1954 10 января 2017, 09:14

      И кто додумывается привлекать старого человека с соответствующими заболеваниями к экспертизе... ведь мелет что ни попадя...

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      Рейтинг: +62

      salvor1986 10 января 2017, 09:14

      Что взять с больного человека?

      3
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      Рейтинг: +22

      killerman77 10 января 2017, 09:00

      всем давно ясно, что спартак - это диагноз, причем, неизлечимый, с прогрессией и полной атрофией мозга

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 января 2017, 08:53

      давно уже всем понятно что мешки денег ничего не решают на поле а решает мотивация игроков и его тренера а сейчас мотивация Спартака на порядок выше чем у всех остальных команд РФПЛ поэтому они и выиграют чемпионат как в АПЛ выиграл Лестер но затем все опять станет на свои места

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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 10 января 2017, 07:52

      Не понимаю, зачем брать интервью у старых маразматиков? После его высказывания, что в РФПЛ не должно быть команд с Урала и Сибири, я понял, что он невменяемый старик. У Спартака неплохой состав и у Зенита тоже, как можно сравнивать так? Будет конец сезона, будет итоговая таблица, тогда можно размышлять.

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