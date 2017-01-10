Рейнгольд: «Зенит» по составу «Спартаку» не конкурент»

Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд уверен, что в настоящий момент «Зенит» заметно уступает красно-белым в качестве исполнителей.

«Зенит» может решить свои проблемы мешками денег, однако с уходом Акселя Витселя сине-бело-голубые не конкуренты «Спартаку» по составу. Но усиливаться «Зенит» будет и борьбу команде Массимо Карреры попытается навязать. Вообще, «Зенит» всегда основательно закупался», – сказал Рейнгольд.