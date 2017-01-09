«Гамбург» объявил в розыск сотрудника клуба

«Гамбург» попросил своих болельщиков и общественность помочь в поисках директора по маркетингу Тимо Крауса.

Руководитель вместе с коллегами отдыхал в ресторане Block Brau 7 января, после чего взял такси и пропал. Телефон сотрудника клуба был найден на городском причале в одной из лодок.

На данный момент «Гамбург» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав в 16 турах всего 13 очков.