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    «Гамбург» объявил в розыск сотрудника клуба

    «Гамбург» попросил своих болельщиков и общественность помочь в поисках директора по маркетингу Тимо Крауса.

    Руководитель вместе с коллегами отдыхал в ресторане Block Brau 7 января, после чего взял такси и пропал. Телефон сотрудника клуба был найден на городском причале в одной из лодок.

    На данный момент «Гамбург» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав в 16 турах всего 13 очков.

    Источник: Twitter

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    09.01.2017 20:26
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