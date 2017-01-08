Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Марсело намерен играть за «Реал» до 38 лет

    Защитник «Реала» Марсело выразил надежду, что ему удастся еще долгие годы выступать за мадридский клуб. За все время пребывания в команде бразилец провел за «галактикос» 382 матча во всех турнирах.

    «Я пришел в «Реал» в 18-летнем возрасте. Я тогда испытывал огромное давление. Постараюсь провести в команде еще 10 лет», – заявил Марсело.

    В текущем сезоне 28-летний футболист провел в чемпионате Испании 13 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.01.2017 11:17
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 8 января 2017, 20:00

      По мне, так это сильнейший левый защитник в мире

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      vaneavnea109 8 января 2017, 16:45

      Норм

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 8 января 2017, 14:52

      Да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 8 января 2017, 12:47

      Ещё 5 лет максимум.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 8 января 2017, 11:58

      Помоему у них есть негласное правило старше 33х лет не держать игроков...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11