Марсело намерен играть за «Реал» до 38 лет

Защитник «Реала» Марсело выразил надежду, что ему удастся еще долгие годы выступать за мадридский клуб. За все время пребывания в команде бразилец провел за «галактикос» 382 матча во всех турнирах.

«Я пришел в «Реал» в 18-летнем возрасте. Я тогда испытывал огромное давление. Постараюсь провести в команде еще 10 лет», – заявил Марсело.

В текущем сезоне 28-летний футболист провел в чемпионате Испании 13 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.