Рикарду Карвалью намерен продолжить карьеру в Китае

Бывший защитник «Монако» Рикарду Карвалью может продолжить карьеру в Китае. Футболист находится на просмотре в «Шанхай СИПГ». Не исключается, что в ближайшее время с 38-летним португальцем будет подписан контракт.

В прошедшем сезоне Карвалью провел в чемпионате Франции 33 матча, в которых забил два гола.