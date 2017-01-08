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    Рикарду Карвалью намерен продолжить карьеру в Китае

    Бывший защитник «Монако» Рикарду Карвалью может продолжить карьеру в Китае. Футболист находится на просмотре в «Шанхай СИПГ». Не исключается, что в ближайшее время с 38-летним португальцем будет подписан контракт.

    В прошедшем сезоне Карвалью провел в чемпионате Франции 33 матча, в которых забил два гола.

    Источник: Twitter

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    08.01.2017 10:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 8 января 2017, 10:54

      В возрасте 38 лет это то, что нужно. Но в мировом футболе находятся и те футболисты которые, получая 6 лямов в год в солидном клубе Европы, бросают футбол и уходят за большие бабки в китайскую помойку.

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      Рейтинг: +1126

      richi 8 января 2017, 10:42

      Скоро и не такие старики перед контрактом на просмотр в Китай ездить будут, при чем стоять в очередь.

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