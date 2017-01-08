Рикарду Карвалью намерен продолжить карьеру в Китае

В возрасте 38 лет это то, что нужно. Но в мировом футболе находятся и те футболисты которые, получая 6 лямов в год в солидном клубе Европы, бросают футбол и уходят за большие бабки в китайскую помойку.
Бывший защитник «Монако» Рикарду Карвалью может продолжить карьеру в Китае. Футболист находится на просмотре в «Шанхай СИПГ». Не исключается, что в ближайшее время с 38-летним португальцем будет подписан контракт.
В прошедшем сезоне Карвалью провел в чемпионате Франции 33 матча, в которых забил два гола.