Выживший в авиакатастрофе игрок «Шапекоэнсе» дал наставления футболистам молодежного состава

Защитник «Шапекоэнсе» Нето, выживший в авиакатастрофе, на костылях посетил клубную раздевалку, где поприветствовал и дал наставления игрокам молодежного состава, которые теперь будут играть за первую команду.

Напомним, трагедия случилась 29 ноября 2016 года в Колумбии. В результате падения самолета погиб 71 человек. Еще шестеро, включая трех футболистов, сумело спастись.