Выживший в авиакатастрофе игрок «Шапекоэнсе» дал наставления футболистам молодежного состава

да..собеседник из него сейчас просто на зависть..каждый хотел бы с ним поговорить..
Защитник «Шапекоэнсе» Нето, выживший в авиакатастрофе, на костылях посетил клубную раздевалку, где поприветствовал и дал наставления игрокам молодежного состава, которые теперь будут играть за первую команду.
Напомним, трагедия случилась 29 ноября 2016 года в Колумбии. В результате падения самолета погиб 71 человек. Еще шестеро, включая трех футболистов, сумело спастись.
Uma foto vale mais que mil palavras...— Chapecoense (@ChapecoenseReal) 6 января 2017 г.
Neto com os atletas da base que subiram para o profissional.#VamosChape pic.twitter.com/hMU71nIgEg