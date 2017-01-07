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    Выживший в авиакатастрофе игрок «Шапекоэнсе» дал наставления футболистам молодежного состава

    Защитник «Шапекоэнсе» Нето, выживший в авиакатастрофе, на костылях посетил клубную раздевалку, где поприветствовал и дал наставления игрокам молодежного состава, которые теперь будут играть за первую команду.

    Напомним, трагедия случилась 29 ноября 2016 года в Колумбии. В результате падения самолета погиб 71 человек. Еще шестеро, включая трех футболистов, сумело спастись.

    Источник: Twitter

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    07.01.2017 21:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +447

      alexidj 7 января 2017, 22:39

      да..собеседник из него сейчас просто на зависть..каждый хотел бы с ним поговорить..

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 7 января 2017, 21:55

      Красава.

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