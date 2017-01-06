Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Срна вместо «Барселоны» может продолжить карьеру в Китае или Катаре

    Защитник «Шахтера» Дарио Срна имеет варианты продолжения карьеры в Китае и Катаре. Напомним, основным претендентом на 34-летнего хорвата является «Барселона», однако контракт, предложенный каталонским клубом, значительно уступает в финансовом плане условиям в донецкой команде.

    Контракт Срны с «Шахтером» истекает грядущим летом. В нынешнем сезоне защитник провел за «горняков» в УПЛ 13 матчей, в которых забил один гол и сделал шесть результативных передач.

    Источник: Mundodeportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.01.2017 00:36
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 6 января 2017, 07:22

      Тут выбор такой, что или побывать в структуре Барсы, хотя думаю на поле он будет на слишком часто выходить.. Либо бабло. В 34 года я бы предпочел бабло. Век футболиста короткий

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +351

      simoron81 6 января 2017, 06:51

      да ему лучше в Китай ехать, в Барсе лавку полировать будет, в лучшем случае на замену выходить

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11