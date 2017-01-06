Срна вместо «Барселоны» может продолжить карьеру в Китае или Катаре

Защитник «Шахтера» Дарио Срна имеет варианты продолжения карьеры в Китае и Катаре. Напомним, основным претендентом на 34-летнего хорвата является «Барселона», однако контракт, предложенный каталонским клубом, значительно уступает в финансовом плане условиям в донецкой команде.

Контракт Срны с «Шахтером» истекает грядущим летом. В нынешнем сезоне защитник провел за «горняков» в УПЛ 13 матчей, в которых забил один гол и сделал шесть результативных передач.