«Байер» выставил Чичарито на продажу и хочет заработать на трансфере 25 миллионов

Нападающий «Байера» Чичарито во время зимнего трансферного окна может покинуть стан немецкого клуба. По информации источника, «фармацевты» выставили 28-летнего мексиканца на продажу и намерены выручить от трансфера не менее 25 миллионов евро.

Действующий контракт форварда с «Байером» рассчитан до лета 2018 года. В нынешнем сезоне Чичарито провел за немецкую команду в Бундеслиге 15 матчей, в которых забил пять голов и сделал одну результативную передачу.