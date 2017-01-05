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    «Байер» выставил Чичарито на продажу и хочет заработать на трансфере 25 миллионов

    Нападающий «Байера» Чичарито во время зимнего трансферного окна может покинуть стан немецкого клуба. По информации источника, «фармацевты» выставили 28-летнего мексиканца на продажу и намерены выручить от трансфера не менее 25 миллионов евро.

    Действующий контракт форварда с «Байером» рассчитан до лета 2018 года. В нынешнем сезоне Чичарито провел за немецкую команду в Бундеслиге 15 матчей, в которых забил пять голов и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Goal.com

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    05.01.2017 21:01
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +800

      forward33 6 января 2017, 15:54

      В АПЛ ему надо возвращаться, там Чичарито феерил))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar 5 января 2017, 21:55

      чина скупит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1381

      marslond 5 января 2017, 21:22

      По нынешним ценам даром отдают. В Арс бы его.

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 5 января 2017, 21:13

      Клизис в Евлопе... - не знают тепель, балыги, как денюшку облатно велнуть, что с дулу впелдолили в леальную супелиглу ФУТБОЛ... Ха... С ув.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > Par Mezan 5 января 2017, 23:10

      Сходи к логопеду!

      0
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 5 января 2017, 21:05

      Гдеж они таких дураков то найдутнайдут...

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