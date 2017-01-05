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    Тигиев может сменить «Анжи» на «Спартак»

    Защитник «Анжи» Георгий Тигиев может продолжить карьеру в «Спартаке». По информации «Вести.Ru», 21-летний футболист может стать игроком красно-белых и провести в махачкалинской команде остаток сезона на правах аренды.

    Напомним, что «Анжи» из-за финансовых проблем вынужден расстаться со своими игроками.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Тигиев провел 13 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Его рыночная стоимость составляет 800 тысяч евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.01.2017 16:07
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2501

      B.G. 6 января 2017, 05:17

      Всем понятно, что Тигиев, это усиление для Спартака

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 6 января 2017, 03:03

      Бомбардир стал большой помойкой. Уж тупой сплетницей точно!Защитник «Анжи» Георгий Тигиев может продолжить...
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      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > serppion 6 января 2017, 03:56

      Зайди на любой футбольный ресурс и увидишь тоже самое.

      1
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      Рейтинг: +100634

      zigbert 5 января 2017, 20:05

      Игрок неплохой.

      -1
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      Рейтинг: +14

      пожарный 5 января 2017, 19:14

      если проведет остаток сезона в анжи в аренде то вариант неплохой

      -1
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 5 января 2017, 18:33

      проект анджи уже давно прогорел.во 2 лигу

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 5 января 2017, 18:07

      Учитывая все обстоятельства и наверняка небольшую сумму трансфера в пределах 2-2,5 лямов, а может и меньше, думаю такого игрока нужно взять... Русский паспорт, конкуренция в составе, это именно то, что добавит уровня Спартаку. Ибо когда русским игрокам также будет альтернатива в составе - это существенно усилит их желание и рвение попадать в состав, что скажется на их уровне и уровне Спартака в целом.

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      Рейтинг: +33416

      oyabun > ivanthebest 5 января 2017, 20:04

      По твоему он лучше проданого Таски? Точно нет. Брать только за то что российский паспорт? Бред. Джикию взяли, не звезда мирового уровня, но точно подспорье, лишним не будет, парень зарекомендовал себя. А этот... полный нуль.

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      Рейтинг: +262

      spartak_88 > oyabun 5 января 2017, 20:29

      Джикию взяли на случай если Бокети уйдет))))) а так ему замена будет

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > oyabun 5 января 2017, 22:08

      Во-первых, его ещё не продали, во вторых, ты бы хоть матчи Анжи даже с нами просматривал, там он был одним из лучших на поле и лично мне понравился больше грузина из Амкара... Поэтому его нужно взять, лишним точно не будет...

      0
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      Рейтинг: +35

      RandyMy 5 января 2017, 17:44

      шило на мыло

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