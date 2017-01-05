Тигиев может сменить «Анжи» на «Спартак»

Защитник «Анжи» Георгий Тигиев может продолжить карьеру в «Спартаке». По информации «Вести.Ru», 21-летний футболист может стать игроком красно-белых и провести в махачкалинской команде остаток сезона на правах аренды.

Напомним, что «Анжи» из-за финансовых проблем вынужден расстаться со своими игроками.

В нынешнем сезоне чемпионата России Тигиев провел 13 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Его рыночная стоимость составляет 800 тысяч евро.