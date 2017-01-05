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    Алексис Санчес заинтересовал «ПСЖ»

    Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес может продолжить карьеру во Франции. Утверждается, что в услугах 28-летнего чилийца заинтересовался «ПСЖ».

    Форварда видеть в своей команде желает лично главный тренер парижан Унаи Эмери.

    Напомним, что контракт Санчеса с «Арсеналом» рассчитан до 2018 года. В нынешнем сезоне АПЛ он забил 13 голов и сделал шесть результативных передач в 20 матчах.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    05.01.2017 13:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 5 января 2017, 15:03

      Алексис давно уже готов к Реалу или Барсе...Это игрок высочайшего класса и боец что надо!!! Арсенал для него уже мелковат...

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      Рейтинг: +421

      LMI 5 января 2017, 14:51

      Если учесть, что туда уже ушел Дракслер, туда сватают Санчеса, не удивлюсь если и Озил вдруг "возжелает", там много игроков которых ценит Венгер, А САМОГО ЕГО ПРОЧАТ В РУЛЕВЫЕ ПСЖ, то логично - Арсен набирает себе состав в новый клуб :)

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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > LMI 5 января 2017, 15:46

      Арсен уже стар для перемен, мне кажется он закончит карьеру в Арсенале

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