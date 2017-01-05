Алексис Санчес заинтересовал «ПСЖ»

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес может продолжить карьеру во Франции. Утверждается, что в услугах 28-летнего чилийца заинтересовался «ПСЖ».

Форварда видеть в своей команде желает лично главный тренер парижан Унаи Эмери.

Напомним, что контракт Санчеса с «Арсеналом» рассчитан до 2018 года. В нынешнем сезоне АПЛ он забил 13 голов и сделал шесть результативных передач в 20 матчах.