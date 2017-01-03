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    Доход «Зенита» от продажи Витселя составит 21 миллион евро

    Сумма дохода от трансфера хавбека «Зенита» Акселя Витселя в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» составит 21 миллион евро. Именно столько заплатит китайский клуб петербуржцам за переход 27-летнего игрока.

    Напомним, в 2012 году бельгиец был куплен сине-бело-голубыми у «Бенфики» за 40 миллионов. По данным портала Transfermarkt, нынешняя стоимость Витселя составляет 20 миллионов евро. Срок контракта футболиста с «Зенитом» истекал будущим летом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.01.2017 20:34
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 7 января 2017, 11:57

      Всем особо одарённым. Зенит покупал Халка и Витселя за 80 лямов. Можешь писать как хочешь - Халка за 40 + Витселя также, а можешь Халка за лям, а Витселя за 79. Так вот. Спустя много лет блистательной игры, Зенит продал их за те же 80 лямов. И это при том, что Халк уже "стареет" по футбольным меркам. Короче это была лучшая в истории РПЛ работа селекционеров.

      -1
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      Рейтинг: +351

      simoron81 4 января 2017, 05:33

      молодцы хоть спихнули

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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 4 января 2017, 00:51

      Хорошие деньги,мог и бесплатно уйти.

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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 3 января 2017, 23:42

      что-то я не понял купили за 40 продали за 20, а откуда блин доход???или у нас так все экономисты считают!?

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      Рейтинг: +1687

      Tostao > Александ1982 4 января 2017, 11:58

      Ну да. Они ещё забыли посчитать его зарплату за весь период.))
      Тогда "доход" стал бы ещё больше.

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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 > Marqello 5 января 2017, 13:42

      не надо слов и так видно каким умом ты обладаешь

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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 > Marqello 5 января 2017, 23:34

      вообще сейчас идет разговор про одного футболиста, не тупи при чем тут доходы команды

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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 > Marqello 6 января 2017, 08:39

      ну тебя в баню

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      Рейтинг: +2269

      dyema 3 января 2017, 23:14

      В своё время Домингес одним голом МЮ отработал потраченные на него деньги.
      Так что пусть всякие поросячьи и им подобные захлебнуться в своей зависти.
      Чего-то не припоминаю, когда из спартачка кто-то уходил на повышение за приличные деньги.

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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > dyema 4 января 2017, 05:21

      Эменике ушел за 14 лямов и Спартак его не покупал за 40
      хехех

      1
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      Рейтинг: +272

      Inks > dyema 4 января 2017, 16:42

      Данни Вы имели в виду. Согласен, одним этим матчем он отбил потраченные на него 30 миллионов - ведь трофей останется в истории навсегда, он дороже денег

      0
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      Рейтинг: +379

      Футболозавр Рекс 3 января 2017, 23:12

      А ведь и Халк и Витсель могли стать большими звездами европейского футбола. Поднимать над головой награды ведущих футбольных лиг, а не нашего любимого ЧР или кубка Шанхая; рыдать, проиграв в финале Лиги Чемпионов, а не вытирать слезы от холодного питерского ветра или китайского промышленного смога; радовать своей игрой десятки тысяч болельщиков на прославленных футбольных аренах, а не пьяное быдло или ничего не смыслящих в игре китайцев...

      -2
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      Рейтинг: +2269

      dyema > Футболозавр Рекс 3 января 2017, 23:17

      В твоих словах сквозит махровая русофобия, откуда взялся - поросёнок?

      4
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      Рейтинг: +379

      Футболозавр Рекс > dyema 3 января 2017, 23:39

      "Мне нравится русский язык уже потому, что я на нем говорю, я на нем думаю, я принадлежу этой культуре. Но мне не нравятся засраные улицы, быдло на них и менты, которые сейчас вообще непонятно что творят. Мне не нравится многое в этой стране, потому что я - истинный патриот. Те, которым нравится все в этой стране, наверное, б****, шпионы немецкие." Шнур.

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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > Футболозавр Рекс 4 января 2017, 05:23

      Что ты имеешь против Китайцев ,в скором времени это будет одна из ведущих лиг, так как туда едут теперь не старичье ,а игроки в самом соку!

      0
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      Рейтинг: +2269

      dyema 3 января 2017, 23:09

      Если посчитать сколько пользы принесли Зениту Халк и Витсель, то баланс между покупкой и продажей, явно в нашу сторону!)))

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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > dyema 4 января 2017, 05:27

      Сколько пользы они принесли Зениту 1-2 чемпионств и сколько же побед в кубке, 1/8 в ЛЧ.Луческу покупая дешевых бразильцев достиг того же с Шахтером, а вот поздние стадии ЛЧ (Спартака и ЦСКА) и победы в ЛЕ (Зенита и Цска) были когда в наших клубах ведущие роли играли русские ребята. Деньги уничтожили наш футбол.

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 3 января 2017, 23:00

      Кстати по этому же договору из Китая в Зенит на полное содержание должно приехать 152 китайца для получения знаний в азах футбола. И после прохождения ускоренных курсов двое из приехавших должны будут выходить в основе питерской команды.

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      Рейтинг: +2269

      dyema > Фан666 3 января 2017, 23:06

      смешно)))

      1
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      Рейтинг: +875

      sidul1 3 января 2017, 21:23

      удачно получилось для Зенита,оптом туда еще пол команды сплавить,было бы супер!

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      Рейтинг: +150

      dvb 3 января 2017, 21:21

      0,5 от того, что потратили......
      Покупали его, чтобы в ЛЧ играть, а в итоге избавляются как от Денисова.

      -2
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      Рейтинг: +2269

      dyema > dvb 3 января 2017, 23:06

      Ну если в рублях, то примерно то-на-то и вышло, да и со временем подешевел малость)))

      1
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