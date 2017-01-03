Доход «Зенита» от продажи Витселя составит 21 миллион евро

Сумма дохода от трансфера хавбека «Зенита» Акселя Витселя в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» составит 21 миллион евро. Именно столько заплатит китайский клуб петербуржцам за переход 27-летнего игрока.

Напомним, в 2012 году бельгиец был куплен сине-бело-голубыми у «Бенфики» за 40 миллионов. По данным портала Transfermarkt, нынешняя стоимость Витселя составляет 20 миллионов евро. Срок контракта футболиста с «Зенитом» истекал будущим летом.