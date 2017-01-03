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    «Зенит» объявил об уходе Витселя

    «Зенит» официально объявил об уходе хавбека Акселя Витселя в «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Ранее стало известно, что ради хорошего контракта бельгиец отказался от продолжения карьеры в «Ювентусе». По данным СМИ, зарплата 27-летнего игрока в китайском клубе составит примерно 20 миллионов евро в год.

    Витсель защищает цвета сине-бело-голубых с 2012 года. В 180-ти матчах за «Зенит» футболист забил 22 мяча и сделал 13 результативных передач.

    Источник: ФК «Зенит»

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    03.01.2017 19:56
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev 4 января 2017, 03:26

      Вот *****! Я понимаю Юве, но Китай!!! Это конец серьезной карьеры. А она толком-то еще и не раскрылась. Жаль, что бабло замутило разум.

      1
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 3 января 2017, 23:12

      Отличная сделка для нас
      Спасибо за всё Аксель и удачи!

      Нашли идеальное время, чтобы отдать Живанилду и Витселя
      И можно с уверенностью сказать, что оба полностью окупили свои трансферы

      -1
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      Рейтинг: +185

      Des79 3 января 2017, 22:37

      Это только начало!!! Китайская лига поманит длинным юанем еще многих.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 января 2017, 21:12

      "сага о форсайтах" благополучно завершилась

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2773

      волчарик 3 января 2017, 21:11

      ну наконец то да еще и за деньги

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2390

      baden69 3 января 2017, 20:52

      Вы только что посмотрели заключительную серию одного из самых длинных футбольных сериалов "Невероятные переходы Витселя из Петербурга в Италию, Англию,... Китай".
      Удачный новогодний подарок для Зенита, втюхать непродаваемое за хорошие деньги.

      7
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      Рейтинг: +1168

      Argon 3 января 2017, 20:49

      Обломился Ювентус. Думали, подождем пол года и нахаляву возьмем. Выкусили!!!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 3 января 2017, 20:34

      У Аршавина в Арсенале были гораздо лучше показатели.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1521

      zarsm 3 января 2017, 20:23

      Идиот.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1521

      zarsm > 3a zenit 4 января 2017, 00:17

      Ты свои слабоумные шуточки засунь куда подальше. Это мое мнение по поводу его перехода, я думаю что между игрой в Ювентусе и в каком-то китайском гавне, выбрать второй вариант могут только идиоты или денежные мешки, коим витсель и является. Он на ваш Зенит срал с высокой башни, его только деньги интересовали.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1521

      zarsm > 3a zenit 4 января 2017, 11:33

      Где я сказал что я завидую, глупый? Я лишь высказал свою точку зрения, а ты совершенно не зная меня уже рассказал что я жру дошираки и отправил меня смотреть майнкрафт. Пустослов.

      0
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      Рейтинг: +57

      JanDePisuares 3 января 2017, 20:02

      За сколько продали?

      0
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      Рейтинг: +57

      JanDePisuares > спорсмен 3 января 2017, 20:22

      Ну хоть так, лучший исход для обоих

      1
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      Рейтинг: +331

      спартач 23рус > JanDePisuares 3 января 2017, 20:22

      за 7

      -1
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      ...
      Рейтинг: +331

      спартач 23рус > спорсмен 3 января 2017, 20:22

      где цифры такие берешь ?

      0
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      Рейтинг: +7801

      BarStep > спартач 23рус 3 января 2017, 20:50

      Источник Спортэкспрес: продали за 21 млн, покупали в свое время за 40... Где здесь бизнес-составляющая - не знаю...

      -1
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      Рейтинг: +1702

      altezzik > BarStep 3 января 2017, 20:54

      Повезло, что вообще продали.

      2
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      Рейтинг: +7801

      BarStep > altezzik 3 января 2017, 20:58

      Ну да... - хоть что-то, в европе и этих денег не выручили бы...

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