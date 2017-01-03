«Зенит» объявил об уходе Витселя

«Зенит» официально объявил об уходе хавбека Акселя Витселя в «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Ранее стало известно, что ради хорошего контракта бельгиец отказался от продолжения карьеры в «Ювентусе». По данным СМИ, зарплата 27-летнего игрока в китайском клубе составит примерно 20 миллионов евро в год.

Витсель защищает цвета сине-бело-голубых с 2012 года. В 180-ти матчах за «Зенит» футболист забил 22 мяча и сделал 13 результативных передач.