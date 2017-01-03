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    «Реал» может обменять Дибалу на Морату

    «Реал» раздумывает об обмене нападающего Альваро Мораты на футболиста «Ювентуса» Пауло Дибалу. По информации источника, испанский форвард желает вернуться «Ювентус Стэдиум», где выступал на протяжении двух сезонов. Предположительно, Мората связался с кем-то из бывших одноклубников с просьбой спросить у руководства, есть ли для него место в клубе.

    Недавно появилась информация о том, что «Ювентус» договорился с Дибалой о продлении контракта.

    Источник: Calciomercato

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    03.01.2017 16:35
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +720

      Flydis 3 января 2017, 22:04

      Жаль Морату на самом деле. Парень толковый, однако ж его используют как разменную монету постоянно.

      0
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      Рейтинг: +91

      frickmaster 3 января 2017, 18:17

      нет, не может. а вот Морату на Диабалу - может

      0
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      Рейтинг: -92

      Raxor 3 января 2017, 17:24

      юве не согласятся, у них и так хватает напов, а дибала куда лучше мораты, за один сезон в юве он забил больше чем мората за 2, при том дибала разностороннее

      2
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 3 января 2017, 16:49

      Всегда буду рад видеть Альваро в Турине.

      0
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 3 января 2017, 16:48

      хороший обмен

      -2
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