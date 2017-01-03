«Реал» может обменять Дибалу на Морату

Жаль Морату на самом деле. Парень толковый, однако ж его используют как разменную монету постоянно.
«Реал» раздумывает об обмене нападающего Альваро Мораты на футболиста «Ювентуса» Пауло Дибалу. По информации источника, испанский форвард желает вернуться «Ювентус Стэдиум», где выступал на протяжении двух сезонов. Предположительно, Мората связался с кем-то из бывших одноклубников с просьбой спросить у руководства, есть ли для него место в клубе.
Недавно появилась информация о том, что «Ювентус» договорился с Дибалой о продлении контракта.