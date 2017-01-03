Ибрагимович обошел Марсьяля по забитым голам за сезон

Скажу честно, мне симпатизирует Маур, Ибра, Руни. Можно сказать, я в этом сезоне болею за МЮ, но такие удаления на 15 минуте меня смущают жутко. Мяч был у игрока Вест Хэма, была игровая стычка (он не отбирал мяч, не ставил подножку и т.д.). Смущает такое судейство!
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович забил свой очередной гол в матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом». Встреча закончилась со счетом 2:0.
Этот мяч стал 18-м для шведа в 28 играх сезона, учитывая все турниры, с момента перехода в манкунианский клуб. Стоит отметить, что лучший бомбардир команды прошлого сезона нападающий Антони Марсьяль забил 17 голов.