Ибрагимович обошел Марсьяля по забитым голам за сезон

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович забил свой очередной гол в матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом». Встреча закончилась со счетом 2:0.

Этот мяч стал 18-м для шведа в 28 играх сезона, учитывая все турниры, с момента перехода в манкунианский клуб. Стоит отметить, что лучший бомбардир команды прошлого сезона нападающий Антони Марсьяль забил 17 голов.