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    Ибрагимович обошел Марсьяля по забитым голам за сезон

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович забил свой очередной гол в матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом». Встреча закончилась со счетом 2:0.

    Этот мяч стал 18-м для шведа в 28 играх сезона, учитывая все турниры, с момента перехода в манкунианский клуб. Стоит отметить, что лучший бомбардир команды прошлого сезона нападающий Антони Марсьяль забил 17 голов.

    Источник: Twitter

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    03.01.2017 10:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 3 января 2017, 16:30

      Скажу честно, мне симпатизирует Маур, Ибра, Руни. Можно сказать, я в этом сезоне болею за МЮ, но такие удаления на 15 минуте меня смущают жутко. Мяч был у игрока Вест Хэма, была игровая стычка (он не отбирал мяч, не ставил подножку и т.д.). Смущает такое судейство!

      0
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      Рейтинг: +2

      GladiaGOL 3 января 2017, 12:15

      Вот будет классно если выиграют Ливерпуль.

      1
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      Рейтинг: +121

      Anton-champion 3 января 2017, 12:05

      Ибра,молодец!Давай тащи МЮ к чемпионству!

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 3 января 2017, 10:54

      Ибра почти вдвое старше! Хотя Ибра не знает что такое возраст

      0
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 3 января 2017, 10:41

      Ибра рулит)

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