«Реал» заинтересован в приобретении полузащитника «Тоттенхэма» за 50 миллионов

Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли своей игрой привлек внимание мадридского «Реала». Испанцы могут осуществить переход в ближайшее летнее трансферное окно. 20-летний англичанин оценивается в 50 миллионов фунтов стерлингов, хотя ранее в «Тоттенхэме» называли сумму в 100 миллионов.

В текущем сезоне Делле Алли провел в составе «Тоттенхэма» 18 матчей в Премьер-лиге, в которых он забил восемь голов, а также однажды ассистировал своему партнеру по команде.