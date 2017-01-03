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    «Реал» заинтересован в приобретении полузащитника «Тоттенхэма» за 50 миллионов

    Полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли своей игрой привлек внимание мадридского «Реала». Испанцы могут осуществить переход в ближайшее летнее трансферное окно. 20-летний англичанин оценивается в 50 миллионов фунтов стерлингов, хотя ранее в «Тоттенхэме» называли сумму в 100 миллионов.

    В текущем сезоне Делле Алли провел в составе «Тоттенхэма» 18 матчей в Премьер-лиге, в которых он забил восемь голов, а также однажды ассистировал своему партнеру по команде.

    Источник: Mirror.co.uk

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    03.01.2017 08:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +18

      Аналитик 100% 3 января 2017, 09:36

      Шпоры идеальный клуб для Алли,а Реал клуб не для него

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2

      GladiaGOL > Аналитик 100% 3 января 2017, 11:42

      в точку

      1
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