«Рубин» рассчитывает заполучить Миранчука до начала зимних сборов

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук в ближайшее время перейдет в «Рубин». Отмечается, что речь идет о полноценном трансфере, без дополнительных обменов игроками.

Представители футболиста настаивают на том, чтобы и его брат-близнец Антон Миранчук также перешел в стан клуба из столицы Татарстана. Однако «Рубин» рассчитывает приобрести только Алексея. Руководство клуба планирует завершить переход игрока до начала зимних сборов, чтобы хавбек провел полноценную подготовку с командой.

Напомним, сборы «Рубина» начнутся 16 января в Марбелье.