«Рубин» рассчитывает заполучить Миранчука до начала зимних сборов

Ну... Не помешал бы он Рубину, конечно. Но у Казани столько игроков из Локо. Неудобно перед болельщиками Локомотива уже
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук в ближайшее время перейдет в «Рубин». Отмечается, что речь идет о полноценном трансфере, без дополнительных обменов игроками.
Представители футболиста настаивают на том, чтобы и его брат-близнец Антон Миранчук также перешел в стан клуба из столицы Татарстана. Однако «Рубин» рассчитывает приобрести только Алексея. Руководство клуба планирует завершить переход игрока до начала зимних сборов, чтобы хавбек провел полноценную подготовку с командой.
Напомним, сборы «Рубина» начнутся 16 января в Марбелье.