Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Рубин» рассчитывает заполучить Миранчука до начала зимних сборов

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук в ближайшее время перейдет в «Рубин». Отмечается, что речь идет о полноценном трансфере, без дополнительных обменов игроками.

    Представители футболиста настаивают на том, чтобы и его брат-близнец Антон Миранчук также перешел в стан клуба из столицы Татарстана. Однако «Рубин» рассчитывает приобрести только Алексея. Руководство клуба планирует завершить переход игрока до начала зимних сборов, чтобы хавбек провел полноценную подготовку с командой.

    Напомним, сборы «Рубина» начнутся 16 января в Марбелье.

    Источник: БИЗНЕС Online

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.01.2017 13:15
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +26

      GK_61 3 января 2017, 01:46

      Ну... Не помешал бы он Рубину, конечно. Но у Казани столько игроков из Локо. Неудобно перед болельщиками Локомотива уже

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 2 января 2017, 15:43

      дада

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      семенчик 2 января 2017, 15:24

      Тоже мне звезда!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3422

      FRZZ 2 января 2017, 15:15

      С кем играть собирается Локо, уходят Самедов , Миранчук ???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -21

      cink urodov. 2 января 2017, 14:56

      Миранчук покруче Самедовых и Тарасовых играет,ну не захотели они конкурентам Миранчука продавать,но это не значит что он лошок которого в Рубин сбагрили,у него проблема в зп в Локо,он хочет бабки которые отрабатывает,и это нормально,сравнив с тем кто в Локо просто пешкарём проигрывают единоборства игрокам Уфы например.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12

      дронго32 > cink urodov. 2 января 2017, 18:14

      Что бы ему платили сколько он хочет пусть играет так же соответственно!В этом сезоне он ваще звезду поймал и играет спустя рукава!Статистика для атакующего полузащитника удручающая!Так что пусть валит за бабками в Рубин!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -21

      cink urodov. > дронго32 2 января 2017, 19:53

      Какая статистика,Локо сам по себе хромой,на фоне выделять кого то тупо,но Миранчук молодой парень,а не прохаванный опытом мужик,и то достойно играет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12

      дронго32 > cink urodov. 2 января 2017, 19:56

      Ну если у Миранчука такой потенциал,его в этом сезоне даже и не видно играет посредственно!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -21

      cink urodov. > дронго32 2 января 2017, 20:21

      Спихнуть неудачи на поцана,ну да...Ну,это Россия,когда Зенит не побеждал и был в составе Халк,его тоже ругали и обвиняли,но плохим его никто не считал,таково правило,всегда нужен виноватый...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 2 января 2017, 14:36

      Алексей пусть уходит, если хочет. А Антону можно и в Локомотиве остаться. Возможно, зацепится за предоставленный шанс Семиным и попадет в основу. В Рубине так и будет сидеть на лавке в тени брата (а возможно и рядом с братом на той же лавке)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +778

      УхоГорлоНос 2 января 2017, 14:13

      Судя по тому, как он играл первую часть этого сезона - болельщики вряд ли будут расстроены

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +279

      TERIA-76 2 января 2017, 13:32

      Если Миранчук уйдёт, трагедии не случится)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11