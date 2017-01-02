Гвардиола: «Не так просто привить команде желаемый мною стиль в Англии»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после матча 19-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:1) заявил, что его подопечные не демонстрируют того футбола, который он бы хотел.

«Я не знаю, когда мы будем играть так, как хочу. Не знаю. Не могу сказать. Клопп в «Ливерпуле» уже больше одного года. Я же всего шесть месяцев в «Сити». Не так просто привить команде желаемый мною стиль в Англии. Нам нужно немного больше времени, но я настроен оптимистично», – сказал специалист.