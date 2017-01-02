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    Гвардиола: «Не так просто привить команде желаемый мною стиль в Англии»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после матча 19-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:1) заявил, что его подопечные не демонстрируют того футбола, который он бы хотел.

    «Я не знаю, когда мы будем играть так, как хочу. Не знаю. Не могу сказать. Клопп в «Ливерпуле» уже больше одного года. Я же всего шесть месяцев в «Сити». Не так просто привить команде желаемый мною стиль в Англии. Нам нужно немного больше времени, но я настроен оптимистично», – сказал специалист.

    Источник: Goal.com

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    02.01.2017 12:22
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 2 января 2017, 22:29

      Это тебе не Барселона,тут любая команда даёт бой в каждой игре.В Германии и Испании все иначе.Всегда говорил,что тренировать Барселону с лучшими игроками мира и побеждать-это не тренерское мастерство,а вот выиграть чемпионат Англии с Лестером совсем другое дело.Хосеп очень много стал ныть и всегда ищет виноватого.Посмотрим как дальше пойдёт у него.

      1
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 2 января 2017, 16:54

      ой не надо ля ля три рубля а. Ты тренил Барсу и Баварию, которые и без тебя будут чемпионами 7 из 10 сезонов. А тут столкнулся с реальной конкурентной лигой.Вот и весь твой тренерский дар. Лузер

      1
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      Рейтинг: +129

      Пикап96 > Max Urbanov 3 января 2017, 09:16

      Полностью согласен)

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      Рейтинг: +16

      NoireFlynn 2 января 2017, 13:32

      В Англии твоя тики-така не заиграет

      1
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      Рейтинг: +131

      SchwarzGelben BVB 2 января 2017, 13:14

      А в начале сезона пел совсем другие песни..

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