Витсель извинился перед «Ювентусом» за то, что выбрал китайский клуб

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Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель, который, по информации ряда СМИ, перешел в «Тяньцзинь Цюаньцзянь», извинился перед «Ювентусом», который также претендовал на футболиста.
«Мне жаль, но такие предложения не отклоняют», – говорится в сообщении футболиста.
Напомним, ранее появилась информация, что бельгиец подписал трехлетний контракт с китайским коллективом, согласно которому будет получать 18 миллионов евро в год.