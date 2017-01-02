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    Витсель извинился перед «Ювентусом» за то, что выбрал китайский клуб

    Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель, который, по информации ряда СМИ, перешел в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»​, извинился перед «Ювентусом», который также претендовал на футболиста.

    «Мне жаль, но такие предложения не отклоняют», – говорится в сообщении футболиста.

    Напомним, ранее появилась информация, что бельгиец подписал трехлетний контракт с китайским коллективом, согласно которому будет получать 18 миллионов евро в год.

    Источник: Tuttosport

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    02.01.2017 09:18
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +351

      simoron81 2 января 2017, 15:24

      футбольная проститутка извините за выражение но так и есть, все в Юве хотел перейти, а потом переобулся...

      -2
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 2 января 2017, 15:14

      ну и слава Богу... в Юве он бы пользы не принес..... уровень не тот

      -1
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 2 января 2017, 13:14

      Весь мир уже с ума сошёл от денег, ну зачем футболисту 3 миллиарда рублей, зачем? Создать свою армию и воевать вместе с террористами против всего мира.

      -1
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop > Muhametshin 2 января 2017, 15:16

      а у фотболиста рабочая жизнь короткая примерно 10 лет, и за эти год нужно успеть нарубить бабла на всю оставшуюся жизнь, тем более кормить шкур ( они всяких Теть Зин из мухосранска не выбирают себе в пару)))

      1
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      Рейтинг: +11234

      alp 2 января 2017, 13:02

      да правильно он все сделал. стока бабла он в италии бы никогда бы не заработал. а после 3-х летнего контракта он уже может завершать карьеру... а то и поиграет еще где нибудь.

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 2 января 2017, 12:53

      Вот народишко у нас! Парень ничего плохого не сделал. А его гнобят , как предателя Родины. Офигеть можно

      2
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      Рейтинг: +11234

      alp > APchelov 2 января 2017, 13:03

      да ему посрать на них )) да и на нас тоже ))) нам только следует порадоваться за парня. жизнь то по-любому, удалась ))

      -1
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      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 2 января 2017, 12:48

      Ну и вали к чер..,

      -2
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 2 января 2017, 12:32

      Пишите будто в ювентусе он бы за бесплатно играл, лучше по чуть чуть долго получать, чем много и один раз, при том что в ювентусе на таком уровне можно прогрессировать и получить ещё лучше предложение, а в Китае только деградировать, и потом уже ничего ни светит.

      -1
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      Рейтинг: +205

      AlmazZz93 2 января 2017, 12:16

      Удивляюсь подобным комментаторам. Для футболиста футбол - это работа, способ заработка. Это нормально что многие выбирают деньги. Вы бы отказались от 25 млн в год?)))))

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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 2 января 2017, 11:57

      вот так оно Михалыч

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 2 января 2017, 11:39

      тольк на деньги и клюют

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