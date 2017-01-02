Витсель извинился перед «Ювентусом» за то, что выбрал китайский клуб

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель, который, по информации ряда СМИ, перешел в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»​, извинился перед «Ювентусом», который также претендовал на футболиста.

«Мне жаль, но такие предложения не отклоняют», – говорится в сообщении футболиста.

Напомним, ранее появилась информация, что бельгиец подписал трехлетний контракт с китайским коллективом, согласно которому будет получать 18 миллионов евро в год.