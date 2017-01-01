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    Газзаев: «Если спортсмен попадается на допинге — не надо применять санкции к целой сборной»

    Депутат Госдумы Валерий Газзаев прокомментировал двухлетнюю дисквалификацию Романа Еременко за употребление кокаина.

    «Всемирное антидопинговое агентство должно относиться одинаково абсолютно ко всем спортивным федерациям, а не избирательно. Мы же видим некий политический заказ, но во всем мире, если какой-то игрок, спортсмен попадается на допинге, его надо дисквалифицировать, а не применять санкции к целой федерации или сборной», – сказал бывший тренер ЦСКА.

    Источник: ТАСС

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    01.01.2017 16:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4837

      neveldomha 2 января 2017, 01:35

      За Насри надо лишать французов чемпионата мира 2018 г.

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 1 января 2017, 20:10

      Политический заказ - это ты, таракан. Только не исполненный :)))В спорт не пролезть - ползи в депутаты :)))

      -1
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      Рейтинг: +82

      Mi6 1 января 2017, 18:01

      Может и слуц по этой причине уволился?

      0
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      Рейтинг: +100

      petrovich666 1 января 2017, 16:57

      пусть только попробуют финнов дисквалифицировать!!!!!!!!!

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