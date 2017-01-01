Газзаев: «Если спортсмен попадается на допинге — не надо применять санкции к целой сборной»

За Насри надо лишать французов чемпионата мира 2018 г.
Депутат Госдумы Валерий Газзаев прокомментировал двухлетнюю дисквалификацию Романа Еременко за употребление кокаина.
«Всемирное антидопинговое агентство должно относиться одинаково абсолютно ко всем спортивным федерациям, а не избирательно. Мы же видим некий политический заказ, но во всем мире, если какой-то игрок, спортсмен попадается на допинге, его надо дисквалифицировать, а не применять санкции к целой федерации или сборной», – сказал бывший тренер ЦСКА.