Газзаев: «Если спортсмен попадается на допинге — не надо применять санкции к целой сборной»

Депутат Госдумы Валерий Газзаев прокомментировал двухлетнюю дисквалификацию Романа Еременко за употребление кокаина.

«Всемирное антидопинговое агентство должно относиться одинаково абсолютно ко всем спортивным федерациям, а не избирательно. Мы же видим некий политический заказ, но во всем мире, если какой-то игрок, спортсмен попадается на допинге, его надо дисквалифицировать, а не применять санкции к целой федерации или сборной», – сказал бывший тренер ЦСКА.