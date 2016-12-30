Джикия: «Конфликт с Промесом? Мы профессионалы и будем вместе играть за ромбик»

Новичок «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что у него нет конфликта с полузащитником московского клуба Квинси Промесом. По словам защитника, они оба являются профессионалами и будут достойно представлять команду.

«Какими будут у меня отношения с Квинси Промесом в «Спартаке»? Да нормальные. Никакой у нас стычки не было, мы чуть-чуть повздорили. Это был обычный игровой момент. Мы профессионалы и будем с уважением относится друг к другу, играть вместе за ромбик», – сказал Джикия.