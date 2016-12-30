Клопп: «Гвардиола – фантастический тренер»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил работу своего коллеги из «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

«Гвардиола мог выбрать любой клуб для себя, где была бы более простая работа, в менее сложном чемпионате, но он предпочел прийти в «Манчестер Сити». У него были великолепные игроки в «Барселоне» и «Баварии», но ведь именно он поставил им ту игру, которую они показывали.

Гвардиола – фантастический тренер. У него есть четкая философия, а это всегда здорово. Любой специалист должен уметь адаптироваться к своим игрокам, и это у Пепа получается лучше всего», – сказал Клопп.

Матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» состоится в субботу, 31 декабря, в 20:30 по московскому времени.