Месси – лучший плеймейкер 2016 года по версии IFFHS

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим плеймейкером 2016 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Отметим, что данную награду 29-летний аргентинец выиграл во второй раз подряд.

Второе место в голосовании занял одноклубник Месси Андрес Иньеста, на третьем месте расположился полузащитник «Реала» Тони Кроос.

В нынешнем сезоне форвард провел за «Барселону» в Примере 13 матчей, в которых забил 12 голов и сделал четыре результативных передач.