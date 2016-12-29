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Мукунку: «От Романцева алкоголем пахло постоянно»

29 декабря 2016, 08:23
41

Бывший защитник «Спартака» Жерар Мукунку рассказал о пристрастии Олега Романцева к алкоголю. Напомним, что специалист и футболист сотрудничали в московском клубе с 2001 по 2002 год.

«От Романцева алкоголем пахло постоянно! Он пил очень много. Чаще был пьяным, чем трезвым. У тренера очень нервная работа, один сплошной стресс. Потому нормально, что некоторые снимают его алкоголем. Романцев любил успокоиться с помощью бутылки этой самой… Ну, ваш напиток самый крутой. Да-да, водка! Вот ее Романцев обожал. Разумеется, футболисты «Спартака» тоже выпивали! Мы тоже иногда любили расслабиться, выпить. Но, конечно, не в день матча», — сказал Мукунку.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Романцев Олег
Комментарии (41)
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la verdad
1482990446
Самый крутой напиток сейчас - средство для ванн "Боярышник"...
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killerman77
1482990609
водкой запивали бромантан, чтобы перебить его запах
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мыцык
1482991152
Cучка черножопая.
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товрос
1482991641
ТЕПЕРЬ НАЧНУТ РОМАНЦЕВА ОБСИРАТЬ,У НАС В РОССИИ БЕЗ ЭТОГО НЕЛЬЗЯ,. КОГДА-ТО ЕГО НА РУКАХ НОСИЛИ
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polozovs
1482992941
Левый вброс от врагов!! Кому выгодно и так понятно. Не уверен, что с Мкунку вообще кто либо разговаривал. Да и вообще кому придёт в голову брать интервью у слабенького, неприметного игрока 2000-х годов ? Его и найти сложно. А тем более, что б получить такой ответ надо задать провокационный вопрос. Не думаю, что мкунку сам поднял эту тему. Галимый вброс
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спанчес
1482999194
кто такой мукунку? не слышал. Про робсона слышал про мукунку- нет
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Спартак-воин
1483004955
А чем от Романцева должно было пахнуть ? Мячом ?
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nemolod
1483006449
А если бы не выпивал,то вполне мог заработать болезни на нервной почве!
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sergey_86-76
1483006540
привет из прошлого. еще через 15-ть лет ждем ответ от Романцева.
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APchelov
1483014554
Мукунку не прав. Это был тот самый пресловутый спартаковский дух )))
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