Мукунку: «От Романцева алкоголем пахло постоянно»

Бывший защитник «Спартака» Жерар Мукунку рассказал о пристрастии Олега Романцева к алкоголю. Напомним, что специалист и футболист сотрудничали в московском клубе с 2001 по 2002 год.

«От Романцева алкоголем пахло постоянно! Он пил очень много. Чаще был пьяным, чем трезвым. У тренера очень нервная работа, один сплошной стресс. Потому нормально, что некоторые снимают его алкоголем. Романцев любил успокоиться с помощью бутылки этой самой… Ну, ваш напиток самый крутой. Да-да, водка! Вот ее Романцев обожал. Разумеется, футболисты «Спартака» тоже выпивали! Мы тоже иногда любили расслабиться, выпить. Но, конечно, не в день матча», — сказал Мукунку.