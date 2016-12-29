Сумма трансфера Луиса Адриано в «Спартак» близка к нулю

Известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио заявил, что сумма перехода нападающего «Милана» Луиса Адриано в «Спартак» близка к нулю. По словам Ди Марцио, итальянскому клубу выгодно отдать игрока практически даром, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

«Встреча между Галлиани и агентом Адриано завершилась. Судя по всему, стороны близки к соглашению в переговорах о переходе бразильского форварда в российский клуб. Сумма трансфера близка к нулю, так как, продав Адриано, «Милан» прежде всего выиграет, избавившись от игрока с 3,5-летним контрактом с зарплатой в 6 миллионов евро в год. Всем участникам возможного трансфера был дан зеленый свет. Ожидается, что сделка будет завершена в течении нескольких дней», – говорится в сообщении Ди Марцио.