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Сумма трансфера Луиса Адриано в «Спартак» близка к нулю

29 декабря 2016, 01:27
23

Известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио заявил, что сумма перехода нападающего «Милана» Луиса Адриано в «Спартак» близка к нулю. По словам Ди Марцио, итальянскому клубу выгодно отдать игрока практически даром, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

«Встреча между Галлиани и агентом Адриано завершилась. Судя по всему, стороны близки к соглашению в переговорах о переходе бразильского форварда в российский клуб. Сумма трансфера близка к нулю, так как, продав Адриано, «Милан» прежде всего выиграет, избавившись от игрока с 3,5-летним контрактом с зарплатой в 6 миллионов евро в год. Всем участникам возможного трансфера был дан зеленый свет. Ожидается, что сделка будет завершена в течении нескольких дней», – говорится в сообщении Ди Марцио.

Источник: Gianlucadimarzio
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Трансферы Спартак Милан Адриано Луис
Комментарии (23)
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Zeff
1482967264
Однако!
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88serega88
1482967334
к нулю..... такое ощущение что Зеня молчит херню как обычно в прессу...а потом спам плакать будет с своим глушаком( который шлюха послушайте его вью про спам, он не могила а шалава))))))) рано радость орать!!! как бы орал не порвали
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Astan4anin-RW
1482984052
Сварщик Колян близок к переходу в другой цех, где будет получать порядка 25000 тыс рублей. Об этом сообщает его бригадир из Италии Ди Марцио. Ранее сообщалась об интересе Коляну со стороны жкх-коммуналки, которые предлогали контракт в 15000 тыс рублей. Источник: НН.ru
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Кинстифа
1482988582
Зачем он нужен Спартаку??? даже Милан его даром готов отдать... неужели не настораживает...
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Фан666
1482991703
Новогодний подарок значит, посмотрим как проявит себя. Но есть большие сомнения
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Garrincha58
1482992247
они рады избавится от него ну хоть бесплатно но зарплату придется платить не малую
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zagrizlik
1482993630
Сомнительное "Приобретение". Посмотрим,что у него получится.
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momwig_
1482997099
Сначала 7, потом 4, теперь - близка к нулю... просто фантастика какая-то. Если правда то, что и зарплата его будет не 6, а 3,5... а может тоже - ещё меньше? ))) ...то - пусть попробует.
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1bear
1482999983
...ну–флаг в руки...
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тоширо
1483006760
просто у кого то вдруг появится вилла в Милане)
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