Агент Луиса Адриано заявил, что если все пойдет по плану, то футболист станет игроком «Спартака»

Агент Жилмар Велоз, представляющий интересы нападающего «Милана» Луиса Адриано, сообщил, что футболист близок к переходу в московский «Спартак». Напомним, Велоз провел встречу с вице-президентом итальянского клуба Адриано Галлиани, на которой обсуждался возможный переход игрока в стан красно-белых.

«Встреча прошла хорошо. Мы очень близки к переходу в «Спартак». Переговоры продолжаются и, думаю, на следующей неделе они будут завершены. Если все пойдет по плану, то Луис станет игроком «Спартака», – сказал представитель бразильца.

Сообщается, что сам форвард дал согласие на переход в российский клуб.