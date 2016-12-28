Смолов назвал статистические показатели, чтобы считать себя нападающим высокого уровня

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов затронул тему статистики футболистов в современном футболе. По мнению игрока, классный форвард должен выигрывать более 50% единоборств.

«Хороший уровень для нападающего – это 300 метров на максимальной скорости: это выше 7 метров в секунду. И в районе 1000 метров на субмаксимальной — это от 5,5 до 7 метров в секунду. Процент единоборств — выше 50. Но тут статистика не совсем корректно отображает происходящее: если я формально проиграл верховое единоборство, но на подборе был наш игрок, то как его считать? Или тебе идет передача, ты спиной к воротам, у тебя на плечах два защитника. Они играют в подкате, выбивают в аут, у тебя минус — у него плюс. Хотя мяч остался у твоей команды», – заявил Смолов.