Глушаков: «Мы выучили итальянский мат»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал о некоторых нюансах работы с главным тренером московского клуба Массимо Каррерой.

«Каррера с первого дня эмоционально общался с защитниками. Когда он стал исполняющим обязанности главного тренера, общался и доносил эмоционально. Мы больше понимаем его вид, когда у него глаза горят, эмоции его переносятся в душу лучше, чем когда говорит переводчик. У него жажда победы, он хочет выигрывать. Когда он ругается, мы слова некоторые понимаем. Выучили итальянский мат. Легионеры, когда приезжают в России, то наши слова знают, так и мы здесь», – заявил полузащитник.

После 17 туров РФПЛ «Спартак» лидирует в турнирной таблице, опережая «Зенит» на пять баллов.