Луческу: «К весне жду экстраординарного Дзюбу»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу дал оценку карьере Артема Дзюбы в петербургском клубе.

— Как вам работается с Дзюбой?

— С ним никакой проблемы. Он начал чемпионат травмированным, поэтому его потенциал пока непонятен — он ни разу не чувствовал себя на все 100. Но для нас было важно, что даже в таком состоянии он продолжил играть. В целом это отличный парень, который очень важен для нашего коллектива и атмосферы в нем. Но я думаю, что на данный момент он не раскрылся даже на 50%. К весне я жду экстраординарного Дзюбу.

В текущем сезоне национального чемпионата Дзюба принял участие в 14 матчах «Зенита» и забил восемь голов.