Мостовой: «Когда увидел Луиса Адриано в «Милане», подумал, что это его брат, который очень плохо играет в футбол»

Футбольный эксперт Александр Мостовой поделился мнением об игре нападающего «Милана» Луиса Адриано в нынешнем сезоне. Отметим, что в услугах 29-летнего бразильца заинтересован «Спартак», который готов приобрести футболиста во время зимнего трансферного окна.

«Вот, игра Луиса Адриано, который сейчас сидит на лавке в «Милане». Помните, когда бразилец защищал цвета донецкого «Шахтера»? Практически в каждом матче он забивал голы. Пару раз увидел его игру за «Милан», и вообще не понял, кто это такой, и на какой он позиции играет... Адриано сам на себя не похож. Думал, что это его брат, который очень плохо играет в футбол. Поэтому, возвращаясь к теме Эменике, можно сказать так: в футболе случаются разные вещи. Можно в одном чемпионате показывать одну игру, а в другом – выходить только на замену и сидеть на лавке», – сказал Мостовой.