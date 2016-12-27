Канчельскис советует Смолову бежать из России

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что нападающий «Краснодара» Федор Смолов должен продолжить карьеру за рубежом. Ранее сообщалось, что в услугах 36-летнего россиянина заинтересован клуб из Германии.

«Смолов должен бежать из России. Я играл в Европе, знаю, что это такое. Конечно, я буду рад, если он уедет в европейский клуб.

Смолов должен взять чемоданы и бежать из России, только там можно играть на высоком уровне и прогрессировать», – сказал Канчельскис.