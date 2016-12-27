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  • Губернатор Санкт-Петербурга: «Не отпустим никого из тех, кто пытался нагреть руки на «Крестовском»

Губернатор Санкт-Петербурга: «Не отпустим никого из тех, кто пытался нагреть руки на «Крестовском»

27 декабря 2016, 10:50
23

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко дал понять, что накажет всех тех, кто пытался мошенническим образом заработать на строительстве стадиона на Крестовском острове. Ранее сообщалось, что стоимость арены превысила один миллиард долларов.

«Политика моя заключается в том, что у нас никогда не было, нет и не будет никакой круговой поруки. И тех, кто начинает в Петербурге государственное и общественное путать со своим, мы привлекали и будем привлекать к ответственности. В том числе и к уголовной. Если есть возможность вовремя избавиться от этих людей, мы от них избавляемся. Если вскрываем какие-то факты хищения и злоупотребления, то мы сами передаем в правоохранительные органы эту информацию для принятия соответствующих решений. Эта политика неизменна, она будет продолжаться, пока я руковожу нашим городом.

Сегодня могу сказать, что на стадионе только что не под микроскопом все просматривается. Правоохранительные, надзорные и контролирующие структуры там каждый день, каждую ночь. Они наблюдают за всеми, отслеживают все финансовые потоки. У меня есть надежда, что в последнее время там серьезных нарушений не допускается. Но с уверенностью могу сказать только одно: мы стадион введем, он будет радовать горожан и работать на город. Но мы никого не отпустим из тех, кто попытался нагреть там руки. И не важно, какую должность он занимает или занимал, как он работал», – цитирует слова Полтавченко «Петербургский дневник».

Источник: Бомбардир.ру
Россия
Комментарии (23)
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alexandr1205
1482825191
Свежо предание, да верится с трудом.
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Artemka69
1482826658
Сказал тот кто больше всех нагрел руки на "Крестовском"!!!
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kykyi
1482827031
Повторю свой вчерашний пост. Г-ин. Попов, проходящий по делу о хищении 50 млн. руб. при строительстве стадиона Крестовский награжден орденом Дружбы. Указ подписал Путин ВВ. А Полтавченко вещает, что не отпустим, накажем. ХА-ХА-ХА. Заврались уже, дальше некуда.
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neofizer
1482827208
отозвался и первым назвался..
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007abdul007
1482828427
Эта новость более нелепая, чем новость о завершении строительства
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товрос
1482830558
ВСЕХ ОТПУСТИТЬ ИЛИ ОПУСТИТЬ НА СТРОЙКЕ СТАДИОНА ВСЕ БЫЛО ЧИСТО И ЧЕСТНО ВСЕ ДО КОПЕЙКИ ВЛОЖЕНО В СТРОЙКУ ВЕКА!!!
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Фан666
1482834853
Так от питерского правительства тогда никого остаться недолжно. Все засядут значит. Брешит губер короче
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loboda2012
1482838905
Я думаю, что господину Полтавченко, стоит позвонить в ФКУ СИЗО №1 по городу Санкт-Петербургу и попросить начальника тюрьмы, подготовить ему "апартаменты" хорошим видом, как мэру города, а еще попросить несколько десятков камер для своих сообщников и пока начальник будет решать эту проблему, пойти в следственный комитет РФ по городу Санкт-Петербургу и начать давать показания следователю.
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Nerlinger
1482843098
Куда, кого?????????? Теперь Ещё и с контролирующими делиться будут???? Так ни какого бюджета не хватит
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товрос
1482856950
за-бал этот бомжатник!!!
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