Губернатор Санкт-Петербурга: «Не отпустим никого из тех, кто пытался нагреть руки на «Крестовском»

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко дал понять, что накажет всех тех, кто пытался мошенническим образом заработать на строительстве стадиона на Крестовском острове. Ранее сообщалось, что стоимость арены превысила один миллиард долларов.

«Политика моя заключается в том, что у нас никогда не было, нет и не будет никакой круговой поруки. И тех, кто начинает в Петербурге государственное и общественное путать со своим, мы привлекали и будем привлекать к ответственности. В том числе и к уголовной. Если есть возможность вовремя избавиться от этих людей, мы от них избавляемся. Если вскрываем какие-то факты хищения и злоупотребления, то мы сами передаем в правоохранительные органы эту информацию для принятия соответствующих решений. Эта политика неизменна, она будет продолжаться, пока я руковожу нашим городом.

Сегодня могу сказать, что на стадионе только что не под микроскопом все просматривается. Правоохранительные, надзорные и контролирующие структуры там каждый день, каждую ночь. Они наблюдают за всеми, отслеживают все финансовые потоки. У меня есть надежда, что в последнее время там серьезных нарушений не допускается. Но с уверенностью могу сказать только одно: мы стадион введем, он будет радовать горожан и работать на город. Но мы никого не отпустим из тех, кто попытался нагреть там руки. И не важно, какую должность он занимает или занимал, как он работал», – цитирует слова Полтавченко «Петербургский дневник».