Маслов: «Джикия отдаленно напоминает Каладзе»

Спортивный директор «Амкара» Денис Маслов прокомментировал переход защитника Георгия Джикии в «Спартак». Также функционер заявил, что у футболиста «пушка страшная».

– На кого из грузинских футболистов, а Джикия считается почему-то воспитанником тамошнего футбола, похож теперь уже бывший ваш игрок?

– Во-первых, не уверен, что Джикия вообще имеет какое-то отношение к грузинскому футболу и тем более является его воспитанником. Во-вторых, если сравнивать, то отдаленно Жора напоминает Каху Каладзе. Еще раз повторю – отдаленно. Но я не помню, чтобы у Кахи был такой удар.

– У Джикии пушка страшная?

– Пушка мощнейшая. И хочется, чтобы через несколько лет говорили: «А вот этот футболист похож за знаменитого Георгия Джикию с его сумасшедшей пушкой». С удовольствием буду читать такую прессу, вспоминая о том, что мне посчастливилось работать в ФК «Амкар», где начинал свою карьеру в премьер-лиге такой футболист.