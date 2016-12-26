Гвардиола: «Стоунс должен стать еще лучше»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола посоветовал защитнику своей команды Джону Стоунсу еще более активно работать на тренировках, чтобы получить шанс выйти на поле.

«Я знаю, что со стороны всегда проще упрекнуть тренера в том, что какой-то игрок не выходит на поле. Но это не правда, что я не доверяю ему. Джон должен стать еще лучше.

Нужно понимать, что когда ты играешь за большой клуб, ты должен обладать сильным характером. И у меня нет сомнений, что он есть у Джона», – сказал Гвардиола ВВС.

В текущем сезоне Стоунс провел 13 матчей в Премьер-лиге и семь игр в Лиге чемпионов.