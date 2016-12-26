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«Локомотив» не намерен опускать цену на Самедова

26 декабря 2016, 08:16
11

Президент «Локомотива» Илья Геркус ничего не знает о предложении «Спартака» о покупке полузащитника Александра Самедова за 3 миллиона евро.

«Не знаю об этом. Такого предложения я пока не получал. Впрочем, в понедельник рабочий день, и, возможно, что-то на почте есть.

Позиция «Локо» не поменялась – Самедов стоит пять миллионов евро. Даже если предложение, возможно, поступило, позиция от этого не поменялась – в «Спартак» или любой другой российский клуб Самедов уходит за пять миллионов евро», – сказал Геркус.

Напомним, ранее говорилось о предложении «Спартака» в 2 миллиона евро, которое Геркус назвал «несерьезным». В нынешнем сезоне Самедов провел за «Локомотив» 17 матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Самедов Александр Геркус Илья
Комментарии (11)
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bumer_moscow
1482729951
Вообще нужно его оставить.
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Диктор
1482733501
Жадность фраера сгубила-пусть тогда остается в молодежке Локомотива и клуб платит ему его немалую зарплату.
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Cosh18
1482734761
а он ведь уже прощальную вечеринку сделал!
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алекс88
1482735721
Ну если за лунева 3,5 отдали.....то самедужка вообще все 8 стоит при таких раскладах
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oyabun
1482736758
Не дело это считать чужие деньги, но платить 5 млн за футболиста который активен будет еще максимум 1-1,5 года, точно не стоит. Уж лучше тогда своих воспитанников наигрывать.
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Фан666
1482740829
Не сбросят цену, значит Самедов будет в молодёжке зажигать до конца контракта и на пенсию сразу
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am1975
1482746910
тогда пусть бегает в локо
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shpilman
1482747608
Можно взять но на очень низкую ЗП, либо Саша играй в лохо с дублем или сразу бутсы на гвоздь)
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лёха72
1482755660
спартак пол состава по слухам покупает.а зачем
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a_who
1482765596
не сгубила бы проводниц жадность ! за 5 Самеда не кто не купит, 2-3 еще куда ни шло ! а играть в молодежке не тот уровень да и жалко игрок старательный
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