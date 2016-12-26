«Локомотив» не намерен опускать цену на Самедова

Президент «Локомотива» Илья Геркус ничего не знает о предложении «Спартака» о покупке полузащитника Александра Самедова за 3 миллиона евро.

«Не знаю об этом. Такого предложения я пока не получал. Впрочем, в понедельник рабочий день, и, возможно, что-то на почте есть.

Позиция «Локо» не поменялась – Самедов стоит пять миллионов евро. Даже если предложение, возможно, поступило, позиция от этого не поменялась – в «Спартак» или любой другой российский клуб Самедов уходит за пять миллионов евро», – сказал Геркус.

Напомним, ранее говорилось о предложении «Спартака» в 2 миллиона евро, которое Геркус назвал «несерьезным». В нынешнем сезоне Самедов провел за «Локомотив» 17 матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.