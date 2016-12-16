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    Геркус считает 2 миллиона несерьезной ценой за Самедова

    Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о трансферной стоимости полузащитника Александра Самедова, которого хочет приобрести «Спартак».

    – Как бы вы прокомментировали предложение о покупке Самедова за 2 миллиона евро?

    – Два миллиона евро – это несерьезно.

    – То есть финальная цена – 5 миллионов евро?

    – Это цена самовыкупа согласно контракту. Если игрок решил уйти, то, вероятно, ждет от своего нового клуба, что его выкупят. Иначе его поспешность выглядела бы странно, – сказал Геркус.

    В нынешнем сезоне Самедов провел за «Локомотив» 17 матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.12.2016 01:25
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +57

      витёчек 16 декабря 2016, 14:13

      конечно не серьёзная,он стоит в 15 раз меньше

      -1
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      Рейтинг: +183

      Cosh18 16 декабря 2016, 11:24

      Видимо по пути Бусуфа пойдет)

      0
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 16 декабря 2016, 10:12

      Очень даже несерьезно! 300 тысяч тугриков!

      0
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      Рейтинг: +107

      nikita08 16 декабря 2016, 09:07

      берите, а то потом бесплатно уйдет.

      0
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > nikita08 16 декабря 2016, 11:08

      он пользы больше принесет, если с Палычем всё норм будет

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > nikita08 16 декабря 2016, 11:27

      До "потом бесплатно уйдёт" ещё 1,5 года...

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 декабря 2016, 08:57

      Жадность уже подвела бомжей( с Витселем)-теперь и Локомотив идет по этому пути.

      1
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery > Диктор 16 декабря 2016, 10:09

      Ага! Только уровень футболистов еще разный!)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn > Диктор 16 декабря 2016, 19:07

      И цена разная !

      0
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      Рейтинг: +6885

      Антибиотик > Диктор 16 декабря 2016, 20:30

      Причем тут жадность Локомотива и Самедов? Есть конфликт, Самед решил уйти. Так пусть уходит, гонор звездный и возраст 32 года. Почему бы и не продать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      footballforeverNN 16 декабря 2016, 08:44

      кинули мясные азера

      1
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      Рейтинг: +6885

      Антибиотик > footballforeverNN 16 декабря 2016, 20:25

      Похоже, хотя может хотят просто денег сэкономить и цену сбить.

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 16 декабря 2016, 07:50

      Пусть помирятся две девочки самедов и семин

      -1
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      Рейтинг: +30

      Tdutybq 22 16 декабря 2016, 07:32

      Самедов должен сам заплатить Спартаку 1-2 млн,чтобы его взяли

      3
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery > Tdutybq 22 16 декабря 2016, 10:10

      Вот это точно!

      0
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 16 декабря 2016, 06:52

      А в паспорт он ему давно смотрел...? Ему уже не 20!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Томь вперёд 16 декабря 2016, 12:59

      ему не 20, но в паспорте отчетливо написано гражданин РФ... за паспорт минимум 3 млн дают

      2
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 16 декабря 2016, 06:29

      Все правильно. Игрок сборной как ни как

      1
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