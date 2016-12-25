Ещенко: «Кокорин не виноват, что получает на уровне звезд футбола. Он же не сам себе платит деньги»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Напомним, после неудачного выступления сборной России форвард был замечен в одном из ночных клубов Монте-Карло, где, по информации СМИ, потратил на шампанское 250 тысяч евро.

– Это правильно, что тот же Кокорин получает на уровне звезд мирового футбола?

– Кокорин же в этом не виноват. Он же не сам себе платит деньги.

– Вы хорошо знакомы с Кокориным. Как считаете, на него до сих пор влияет та история с загулом в Монте-Карло?

– Не общался с ним на эту тему. Наверное, после такой неудачи на чемпионате Европы можно было по-тихому отдохнуть. Но это его право, – приводит слова Ещенко «Российская газета».