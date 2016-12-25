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  • Ещенко: «Кокорин не виноват, что получает на уровне звезд футбола. Он же не сам себе платит деньги»

Ещенко: «Кокорин не виноват, что получает на уровне звезд футбола. Он же не сам себе платит деньги»

25 декабря 2016, 21:01
10

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Напомним, после неудачного выступления сборной России форвард был замечен в одном из ночных клубов Монте-Карло, где, по информации СМИ, потратил на шампанское 250 тысяч евро.

– Это правильно, что тот же Кокорин получает на уровне звезд мирового футбола?

– Кокорин же в этом не виноват. Он же не сам себе платит деньги.

– Вы хорошо знакомы с Кокориным. Как считаете, на него до сих пор влияет та история с загулом в Монте-Карло?

– Не общался с ним на эту тему. Наверное, после такой неудачи на чемпионате Европы можно было по-тихому отдохнуть. Но это его право, – приводит слова Ещенко «Российская газета».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Ещенко Андрей Кокорин Александр
Комментарии (10)
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Фан666
1482689144
Конечно не виноват, вообще срать сколько он получает, он просто как человек и как футболист говно
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nik55
1482689393
пусть платят----деньги Достояния народа
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Аскорбин
1482691547
Да любому из нашего чемпионата предложи такие деньги,никто не откажется.А с большими деньгами кум королю и сват министру,куролесить и начнут.
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Taps
1482698637
Коко - бездарный никчемный мальчонка.
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Zeff
1482703296
Ещенко, твоё дело Спартаку побольше привозить, а не за Кокориным подглядывать.
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Zeff
1482718783
В Спартаке все такие наблюдательные?
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ЮЗИК
1482722639
Нашли себе звезду, теперь мучаются
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