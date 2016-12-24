Лунев: «Очень рад попасть в топ-клуб. Конкуренции с Лодыгиным и Кержаковым не боюсь»

Новичок «Зенита» Андрей Лунев поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб из «Уфы». 25-летний россиянин подчеркнул, что готов биться за место в стартовом составе сине-бело-голубых с другими вратарями команды.

– Я очень рад, что оказался в «Зените». Но в то же время это и волнительный момент, потому что для меня переход в «Зенит» – это большой вызов. Это важная ступень в реализации моей мечты.

Надеюсь, в Петербурге у меня сложится удачно, для чего я буду прилагать все усилия. Так что сейчас чувствую ответственность и хочу поскорее начать тренировочный процесс.

– Вы дебютировали в РФПЛ менее полугода назад, а сейчас переходите в клуб, который борется за чемпионство и играет в плей-офф Лиги Европы.

– Действительно, в последнее время в моей карьере все развивается очень стремительно и неожиданно. Но мною были поставлены цели, и к их выполнению я стремлюсь. Одна из моих целей – попасть в топ-клуб – сейчас выполнена.

Теперь я должен здесь доказывать свою состоятельность. Повторюсь, все происходит в последнее время очень быстро, но я этому только рад.

– Теперь вам предстоит конкурировать с Юрием Лодыгиным и Михаилом Кержаковым.

– В любой команде мне приходилось сталкиваться с конкуренцией, это неотъемлемая часть профессионального спорта. От этого никуда не уйти, и если хочешь расти, то надо уметь и конкурировать.

Так что я конкуренции не боюсь, наоборот, ее очень жду. А все решится в тренировочном процессе – кто в нем будет лучше, тот и будет первым номером. Мне остается только доказывать, что им должен быть я.