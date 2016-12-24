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  • Губернатор Томской области: «Как смотреть в глаза врачам, если футболисты получают по 2 миллиона в месяц?»

Губернатор Томской области: «Как смотреть в глаза врачам, если футболисты получают по 2 миллиона в месяц?»

24 декабря 2016, 10:54
10

Губернатор Томской области и президент «Томи» Сергей Жвачкин высказал мнение о финансовой ситуации в клубе. Ранее сообщалось, что игроки основы уйдут из команды, а «Томь» будет доигрывать сезон молодежью и футболистами из ФНЛ.

«Мы решим вопрос по задолженности по заработной плате в первом квартале следующего года. С легионерами мы подписали соглашение о свободных агентах – они имеют право самостоятельно найти себе работу. Кто-то, может, останется на той зарплате, которую предложат. Если нет – у нас есть дубль, и будет играть дубль за совершенно другие деньги.

Знаете, в чем парадокс? Статистика говорит: когда мы играли в ФНЛ, посещаемость стадиона была больше, чем когда мы играем в Премьер-лиге.

Из бюджета нельзя выделять деньги. Как я буду в глаза врачам, учителям смотреть, которые получают 36 тысяч рублей в месяц, а наши томские футболисты – 2 миллиона в месяц?» – заявил губернатор.

Источник: Газета.ру
Россия. Премьер-лига Томь
Комментарии (10)
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Garrincha58
1482566448
а как ты смотрел до сих пор бабушкам, которые получают пенсию по 7-8 тыс, а сам интересно сколько лямов в месяц гребет
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CSKA471
1482569791
Это правильно
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Ral13
1482570735
Тоже верно.
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Вомбат
1482571340
Г-н Жвачкин, ваши врачи в среднем зарабатывают 25 тыс (см. http://tomsk.trud.com/salary/909/3811.html). Вы просто взяли среднюю зарплату врачей по стране и выдали за зарплату ваших врачей. Что, несомненно, говорит о вашей высокой компетенции как губернатора.
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MaxiUs
1482580469
Прав губернатор как ни крути.я поддержку его.
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MaxiUs
1482580624
Какие 36 тыщ все родные 20 и ещё и ниже.скоро и медицины и футбола так не станет.
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mihail200606
1482587784
Врачи удивились... На руки наверное не больше 20-22...
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Maxim Nik
1482589585
А как смотреть в глаза дворникам и другим которые получают по 7500р., а после уплаты ндфл 6500р. И сколько детей они могут поднять на эту зарплату? А как смотреть в глаза временно безработным которые получают пособие 850 р.? И которым предлагают дворником или разнорабочим на полставки?
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Smekaev
1482672035
Так приватизируй клуб, и все нормально будет. Кто мешает? А вырученные деньги пусти на социальную сферу. Так нет же, денег нет футболистам платить потому, что все распиздили, и теперь, блять, у Москвы клянчить будут, прикрываясь врачами.
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