Семин: «Состав «Локомотива» должен ежегодно пополнять как минимум один воспитанник академии»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сегодня посетил праздничную елку, устроенную для воспитанников клубной академии. Мероприятие устроено для обоих отделений академии – черкизовского и перовского.

«Я поздравил ребят с наступающим Новым годом и сделал обращение: внимательно следим за вами и ждем в основном составе. Мое мнение как главного тренера: основной состав должен ежегодно пополнять как минимум один воспитанник академии. Должны играть свои. У наших воспитанников будут все условия для этого, ради их полноценной адаптации к взрослому футболу воссоздается «Локомотив-2» и общеобразовательная школа», – заявил Семин.