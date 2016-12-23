Конте: «В начале сезона сложно было поверить, что «Челси» будет лидировать в АПЛ»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте подчеркнул, что его команда должна проделывать усердную работу для того, чтобы закончить сезон на первом месте в английской Премьер-лиге. Напомним, что после 17-ти туров синие лидируют в таблице, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.

«Я не поверю тому, кто скажет, что важнее оставаться позади лидера, чтобы не испытывать давление. Нет, я предпочитаю ощущать давление и оставаться на первом месте. Мы добились этой позиции, и сейчас важно продолжать ее удерживать. Это будет непросто. Открыть газету и увидеть там, что к Рождеству твоя команда лидирует в АПЛ, — просто фантастика. Если бы меня спросили об этом раньше, должен признать, мне сложно было бы поверить.

Исходя из своего опыта, я знаю, что можно оставаться лидером только благодаря усердной работе и должной концентрации в каждом матче, оставаться полностью сфокусированным на игре, проявлять огромную самоотдачу и волю к победе.

В начале сезона никто не прогнозировал, что «Челси» будет лидировать в АПЛ. Это было по многим причинам — потому что состав был таким же, как и в прошлом сезоне, и мы не провели выдающуюся трансферную кампанию. Но с клубом и игроками мы нашли правильный баланс, чтобы постараться изменить мнение людей и завоевать хорошую позицию.

Осталось два матча, по истечении которых половина сезона уже будет позади, и по по этой причине мы должны быть готовы к давлению. В прошлом я и игроки привыкли к тому, чтобы удерживать лидерскую позицию, но я предпочитаю не заглядывать в таблицу на данный момент. Это не важно. Важно взглянуть на таблицу в конце сезона. Сейчас важно продолжать набирать по три очка, чтобы улучшать свое турнирное положение. В конце сезона мы взглянем на турнирную таблицу и посмотрим, где будем находится на тот момент.

После 11 побед подряд мы стали фаворитами. Но я предпочитаю быть фаворитом на поле, добиваться результатов, хорошо выступать, демонстрировать хорошую игру, проводить сухие матчи, демонстрировать полную самоотдачу во время матчей. Вот это важно», – сказал Конте.