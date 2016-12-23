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  • Газзаев: «2016 год запомнится допинговыми скандалами и провокациями»

Газзаев: «2016 год запомнится допинговыми скандалами и провокациями»

23 декабря 2016, 06:33
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Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев назвал самые запоминающиеся события уходящего года.

«К сожалению, 2016 год запомнится прежде всего допинговыми скандалами и провокациями в попытках дискредитировать наших спортсменов. Очевидно, что и 2017 окажется для спортивной России, мягко говоря, непростым.

Все, что происходило после публикации второй части доклада Макларена, в очередной раз доказывает: в мире по-прежнему есть силы, которые всеми правдами и неправдами пытаются отстранить нашу страну от участия в зимних Олимпийских играх – 2018, лишить медалей Сочи, создать проблемы для проведения чемпионата мира по футболу, наложить очередные санкции на невиновных спортсменов. Хотя, полагаю, в мире сейчас нет другой такой страны, где принимаются столь же активные действия по решению проблемы применения запрещенных препаратов.

Очевидно, что в мировой геополитике идет противостояние сверхдержав. В этой борьбе одна из сторон использует спорт как инструмент политического давления. Необходимо предпринять решительные меры, чтобы вернуть проблему допинга в правовое поле. Мы не снимаем с себя ответственности за нарушения отдельных спортсменов – случаи применения запрещенных препаратов есть во всем мире, в том числе и у нас. Нарушителей надо наказывать по всей строгости.

Но даже речи быть не может о коллективном наказании, под которое попадают чистые спортсмены, как это произошло с легкоатлетами перед Рио-2016 и паралимпийцами. А закон и антидопинговый кодекс должны быть едины для всех. Но создается такое впечатление, особенно если почитать зарубежные СМИ, что допинг есть только в России и больше нигде», – считает Газзаев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Газзаев Валерий
Комментарии (3)
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Пельш 1
1482467522
Не пора ли нам самим разоблачить этот гнойный запад. А то о нас все кому не лень ноги вытирают, а мы и заглатываем и молчим. Пристрелить этого макларена, чмошника трусливого, а Мутко на пенсию отправить.
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