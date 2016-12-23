Газзаев: «2016 год запомнится допинговыми скандалами и провокациями»

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев назвал самые запоминающиеся события уходящего года.

«К сожалению, 2016 год запомнится прежде всего допинговыми скандалами и провокациями в попытках дискредитировать наших спортсменов. Очевидно, что и 2017 окажется для спортивной России, мягко говоря, непростым.

Все, что происходило после публикации второй части доклада Макларена, в очередной раз доказывает: в мире по-прежнему есть силы, которые всеми правдами и неправдами пытаются отстранить нашу страну от участия в зимних Олимпийских играх – 2018, лишить медалей Сочи, создать проблемы для проведения чемпионата мира по футболу, наложить очередные санкции на невиновных спортсменов. Хотя, полагаю, в мире сейчас нет другой такой страны, где принимаются столь же активные действия по решению проблемы применения запрещенных препаратов.

Очевидно, что в мировой геополитике идет противостояние сверхдержав. В этой борьбе одна из сторон использует спорт как инструмент политического давления. Необходимо предпринять решительные меры, чтобы вернуть проблему допинга в правовое поле. Мы не снимаем с себя ответственности за нарушения отдельных спортсменов – случаи применения запрещенных препаратов есть во всем мире, в том числе и у нас. Нарушителей надо наказывать по всей строгости.

Но даже речи быть не может о коллективном наказании, под которое попадают чистые спортсмены, как это произошло с легкоатлетами перед Рио-2016 и паралимпийцами. А закон и антидопинговый кодекс должны быть едины для всех. Но создается такое впечатление, особенно если почитать зарубежные СМИ, что допинг есть только в России и больше нигде», – считает Газзаев.